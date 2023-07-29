大谷翔平太多了！球迷不爽「還有其他球員」 MLB連續炸文遭酸
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊二刀流好手大谷翔平，近日好表現不斷，繼昨日對上底特律老虎隊「單場雙響炮」後，今（29）日對戰藍鳥王牌，在首打席就敲出本季第39轟，手感可謂火燙，無疑成為當今最受討論的棒球員。不過，近日就有不少球迷開始抱怨，表示MLB太過偏袒大谷翔平，版面佔據太大，直言「明明大聯盟還有這麼多優秀球員」，引發熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
大谷翔平表現穩定且優異，往往只要有好表現時，MLB官方社群就會貼出許多大谷翔平的圖片或者影片，然而這樣的舉動卻造成不少球迷的反彈，表示已經看膩，認為沒有必要每個全壘打都要「洗版發文」，甚至有人還酸MLB官方是天使隊或者大谷翔平的粉絲專頁。
不過MLB官方並未理會這些球迷的怨言，日前大谷翔平在雙重賽當中，演出生涯首度完投完封勝、雙響砲的驚人表現，成為史上第一位同一天不同雙重賽完封勝加雙響砲的棒球員，MLB為此優異表現發文洗版，內容從全壘打、完投、破紀錄圖文以及場邊花絮都有。
除此之外，MLB的官方YouTube頻道當然也少不了大谷翔平的片段，日前上傳一連五支影片全部都是用大谷翔平當作封面，內容包括天使老虎雙重戰精華、大谷翔平演出生涯首度完投完封勝、大谷翔平本季第37轟、第38轟影片以及當天雙重賽的精華，滿滿的大谷翔平轟炸，顯然MLB並不在意球迷的批判。