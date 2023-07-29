NBA／Udonis Haslem正式退役 本人期待被熱火退役球衣、詹韋祝賀
邁阿密熱火隊43歲的老將前鋒Udonis Haslem今（29）日正式宣布自己將從球員身份退役。過往在這支球隊戰功彪炳的他，也得到十足禮遇，包括LeBron James和Dwyane Wade等傳奇球星都發文祝福他。
記者黃建霖/綜合報導
Haslem是聯盟中「一人一城」的代表，雖然他在職業生涯中從來不是球星級的人物，而且最近幾年基本上在隊內主要是扮演更衣室話事人角色、很少在場上貢獻，不過他在聯盟內普遍獲得很高的讚譽和尊重。
「我認為我自己可以非常幸運地說出，在我退役時沒有任何遺憾。冠軍、榮譽、兄弟，想起這些我很難保持平靜。從落選秀到3次總冠軍、最佳新秀第二陣容、年度最佳隊友、NBA總冠軍賽史上出戰年紀最大的球員、熱火隊史籃板王和效力時間最長的球員，還有許多數不盡的成就。」Haslem在自己的退役聲明中如此寫道。
他感性致謝幫助過自己的人和城市，同時相信自己不久後就會被熱火隊退役球衣，「40號（Haslem的球衣號碼），希望不久後在主場球館的退役球衣號碼上能看到你。直到那一刻，希望能再次與各位再見。」
而在Haslem發出退役聲明後，包括聯盟官方、熱火球團以及James和Wade都轉發並且表達了致意，恭賀其出色生涯的落幕。