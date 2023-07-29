傳美今將宣布對台百億軍援　MQ-9A無人機恐落空

美供3.45億美元軍事援助　綠委：打臉疑美論、疑賴論者

▲針對美國提供台灣3.45億美元軍事援助一事，綠委王定宇表示，這無疑是打臉「疑美論」者。（圖／王定宇辦公室提供）
▲針對美國提供台灣3.45億美元軍事援助一事，綠委王定宇表示，這無疑是打臉「疑美論」者。（圖／王定宇辦公室提供）

記者陳佩君／台北報導

美國宣布提供台灣3.45億美元（約新台幣108億元）軍事援助，而這也是拜登政府對台第一個重要軍援方案。對此，民進黨立委羅致政今（29）日表示，此次軍言有重要的軍事及政治意義，更是美台「準同盟」關係的重要象徵；綠委王定宇也說，這無疑是打臉「疑美論」者，而「疑賴論」也能一掃而空。

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美國政府宣布，將提供台灣3.45億美元（約新台幣108億元）軍事援助，不同以往台灣對美的「軍事採購」，這是美國以自身的庫存來「軍事援助」台灣。

對此，王定宇受訪時表示點出軍援案意義，他說，中共與在台協作者不斷製造台美關係裂痕，此次證明「疑美論」是無稽之談、直接打臉「疑美論」者；此外，賴清德即將在8月出訪、期間過境美國，拜登的撥款也能解釋成樂見台灣民選副總統訪問美國，美方「疑賴論」也能一掃而空。

羅致政指出，面對中國對台灣不斷加大及加速的軍事威脅，美國這項即時軍援具有重要的軍事及政治意義，不僅有助提升台灣的防衛嚇阻能力，更是美台「準同盟」關係的重要象徵。

羅致政酸說，對此軍援，台灣表達歡迎與感謝，只希望台灣內部不要有黨政人物說這是美國或台灣在「挑釁」、「討打」，以免傳遞錯誤訊息給國際社會。

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