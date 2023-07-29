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「強辯」黃少谷當運將重拾麥克風　突洩氣發文：傷我的從不是酸民

▲黃少谷轉行開計程車，近日寫下負面情緒文字，引來粉絲關切。（圖／翻攝自黃少谷臉書）
▲黃少谷轉行開計程車，近日寫下負面情緒文字，引來粉絲關切。（圖／翻攝自黃少谷臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

41歲「強辯樂團」主唱黃少谷為追求音樂夢，自掏腰包製作專輯卻負債百萬，一度沉寂2年，強辯2017年休團後，為了養老婆及兒子，他轉行拍八點檔，又因疫情影響收入銳減，去年拋下身段考取職業駕照，轉行開多元計程車，日前黃少谷重拾歌手身分，在公館小河岸舉辦《當初》演唱會，昨（28）日突然發文「其實最傷我的從來不是網路上的酸民...」，引來大批粉絲關心。

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▲黃少谷分享開計程車時遇到的事件。（圖／翻攝黃少谷臉書）
▲黃少谷轉行開多元計程車。（圖／翻攝自黃少谷臉書）
▲黃少谷重返音樂舞台。（圖／翻攝自黃少谷臉書）
▲黃少谷本月22日重返音樂舞台，舉行《當初》演唱會。（圖／翻攝自黃少谷臉書）
黃少谷以黑底白字寫下「其實最傷我的從來不是網路上的酸民，如果你不喜歡，真的可以不要勉強自己」，沒有多說明細節，不過情緒似乎有點無奈和難過，不少粉絲留言詢問「怎麼了」，要他加油，黃少谷幾個小時後再PO文回應，透露自己很好，「至於發生什麼事情，我知道大家都是保持著好奇心，其實也是偶然看到一個看表演很久的人，他所寫的觀後心得。」

▲黃少谷情緒負面。（圖／翻攝自黃少谷臉書）
▲黃少谷貼文內容情緒負面。（圖／翻攝自黃少谷臉書）
接著，黃少谷表示，自己想說的是開計程車1年，才明白開車的人也是有拒載的權利，「就像陳奕迅在演唱會拒唱〈孤勇者〉，是我們身為人而對自己的了解，我們也不會再想迎合別人，而是忠於自己！至於聽眾選擇離開，我們也會給予肯定跟祝福，畢竟我想表達的，不是你要的」，最後說：「我不是為”你”開演唱會，我想為大家能開心快樂的開演唱會。」

粉絲留言打氣，「做自己就好，加油！不用去太在意別人說的話」、「能繼續看到你表演就很開心了」、「表演是開心的，這樣就值得了囉」，有資深粉絲說：「要唱什麼歌也都是歌手與後台人員討論的，不是他想聽什麼就要求歌手唱，我長期參加下來都深知藝人其實也很無奈，常要迎合別人，你做自己想做的事就行，該支持的就會繼續支持你！」


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