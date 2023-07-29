中市公車「博愛座」貼紙　編入國小教科書

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交通局長葉昭甫說，交通局自行設計的公車「博愛座」圖卡，發想來自人性化的溫暖關懷，提供民眾方便識別，最近市府接獲南一書局來函，表示希望交通局同意提供照片版權，編入國民小學社會科（五上）的教科書，這張與傳統博愛座貼紙不同的設計，線條柔和簡單易懂，在宣導博愛座的教科書素材中獲得青睞。
葉昭甫表示，台中市「博愛座」貼紙張貼在各條路線公車上，也藉由交通局臉書粉絲專頁在網路平台宣導，效果無遠弗屆，讓更多人感受博愛座美意，在提供行動不便、孕婦、年長者、帶幼兒同行等的乘客之外，還著重保護有需求博愛座的乘客，特別在人物造型的心臟部位貼上OK繃，以溫暖圖示關心「有需要的乘客」。
葉昭甫指出，為讓搭乘公車民眾識別博愛座，公車業者大多以紅色等鮮艷顏色的座椅區別，在上方張貼「博愛座」適宜乘坐對象的貼紙，台中市的「博愛座」貼紙，傳達五個識別性高的造型，民眾一起參與「博愛座」的美好行動，見到有使用博愛座需求的民眾上車，相互禮讓也是日行一善。
交通局補充，南一書局使用台中市政府交通局「博愛座貼紙」照片，將編著於國民小學社會科教科用書及其相關延伸教材，包含課本、習作、教師手冊、教師專用課本及包括電子書、教學光碟、教師網等的數位多媒體教材，並配合遠端教學，將教材上載於網路或利用於各種應用程式，供網路端或手機及平板端使用者接收、瀏覽，從不同的學習平台，讓學童對「博愛座」有更多的關懷與體諒。