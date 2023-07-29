中職明星賽／明星賽攤位好熱鬧！楓之谷贈送「小怪物」應援涼扇
中職明星賽今（29）日在台中洲際棒球場舉行，除了明星賽正賽之外，還有舉行野手速球王、全壘打大賽預賽，連續2天帶給球迷滿滿的夏日風情，而現場攤位十分熱鬧，除了台灣精品、飲用水、汽車品牌外，遊戲橘子「楓之谷」攤位也贈送應援涼扇，吸引不少球迷排隊參與。
記者吳政紘/台中報導
今年的明星賽網路票選活動非常熱烈，包括網路、通訊及雜誌投票，總投票數7,635,085票，為期一個月的投票活動，在球迷朋友的踴躍參與下，新一代人氣王誕生，中信兄弟「小可愛」江坤宇，榮登今年的人氣王寶座。
今年明星隊由林岳平總教練帶領，年初是經典賽中華隊總教練，這次轉換角色帶領明星隊，林岳平總教練表示，明星隊陣容已經是聯盟最好的選手，亞冠賽名單有少數幾位是經典賽成員，也是未來中華隊要角，希望他們可以透過明星賽特殊的中華隊球衣來挑戰前輩，並期待這些年輕球員把自己化身為超人，打敗前輩。
中華隊陳金鋒總教練說，這次選出來的名單都是各隊最好的球員，每個位置都有評估過誰較合適，經過明星賽也可以觀察選手的表現，作為年底亞冠賽的選人依據。同時這也是陳金鋒總教練第一次領軍中華隊，他認為，這些選手都是一軍出賽選手，對於比賽熟悉度很高，期許他們努力爭取最好的榮耀。提及外卡選手的選擇，則是依照投手教練規劃，「因為陣容裡面先發投手比較少，所以優先選擇這三位先發投手進入名單。」