三明治吃10幾年不知老店起源北斗　郭台銘嘆：地方行銷要加強

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郭台銘在美食嘉年華大會致詞時說，商圈經營者都是生意人，生意人腦筋好、動得快，未來總統要選做生意的人出來代表台灣，大家日子才會好過。他還跟著主持人在台上用台語高呼「選人不選黨，選黨蓋不爽、人民艱苦黨、這黨最大黨、咱自己站出來選總統」。
接著他在彰化縣議長謝典林陪同下，拜訪顏宏霖競選總部。媒體問謝典林，是否擔心像林金結一樣被黨紀處分？謝典林回答「我不是候選人，所以沒有在擔心的」。被問挺郭台銘還是侯友宜？他說「挺民意啊！民意才能使人當選，挺誰都沒辦法使人當選。」
顏宏霖總部桌上擺滿北斗肉干、香菜麵、香菜咖啡等各種在地美食迎客，郭台銘卻只盯著面前的洪瑞珍三明治瞧。地方人士連忙為他介紹在地店家歷史、各種三明治新口味。
郭台銘致詞時說，8月5日就要投票補選北斗鎮長，但他走進總部以後，顏宏霖忙著行銷各種在地美食名產，沒半句政治語言，顏曉得農民生活辛苦，致力為北斗推銷美食產品，「這個人最懂經濟、農民的生活，還沒選上就在為經濟服務，我一向強調『政治要為經濟服務』，大家要支持顏宏霖。」
郭台銘接著話鋒一轉，拿起三明治舉例：「洪瑞珍我一直以為在台中，他們說總部（按：應是創始店）在北斗，我已經吃了十幾年的洪瑞珍三明治、跑行程時一次可以吃兩個，他們（洪瑞珍台中店）行銷很厲害，你們行銷要加強，我今天才曉得、我很驚訝。」