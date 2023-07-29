峮峮出外景「整路叫不停」崩潰哭了！大元淚吐：心臟好不舒服
節目《飢餓遊戲》出國前往韓國釜山錄製外景，一行人到韓國最大遊樂園，這一關由膽子很大的貝童彤、蔡瑞雪擔任隊長，兩隊必須各自體驗三個超刺激的遊樂設施，而峮峮對玩遊樂設施相當恐懼，從開始到結束她都閉著雙眼大叫，結束後峮峮仍驚魂未定，一把鼻涕一把眼淚；大元坐上高速雲霄飛車時，整個嚇到飆淚，挑戰360度大擺盪時，大元邊坐邊深呼吸:「我心臟好不舒服。」
記者郭佩蓉/綜合報導
《飢餓遊戲》本集同行來賓還有鄭人碩、蔡瑞雪、阿本、大元、貝童彤等，其中阿本首登《飢餓》就能出國，直呼幸運。睽違已久終於出國玩，製作單位特別跟藝人保證，要讓大家輕鬆爽玩。接著一行人到韓國最大遊樂園，這一關由膽子很大的貝童彤、蔡瑞雪擔任隊長，其餘人可自己選擇要加入哪一隊，兩隊必須各自體驗三個超刺激的遊樂設施，許孟哲一聽規則就盤算好怎麼選隊：「不要跟孫協志同一隊」，果然分好組後，孫協志就表示這些設施他都不敢坐，同隊的王仁甫一聽直說：「你是我們的累贅」。
同隊有不敢玩的孫協志，王仁甫和大元只好豁出去，坐上高速雲霄飛車時，大元整個嚇到飆淚，就連膽子算大的蔡瑞雪都說，「這個樂園顛覆了我的認知，這是我玩過最可怕的樂園。」接著又挑戰360度大擺盪，大元邊坐邊深呼吸:「我心臟好不舒服。」王仁甫則是雙眼緊閉，就連停下來了手還是抖個不停，驚魂未定的失控表情都會在節目中曝光。蔡黃汝看到大元、王仁甫這麼賣命則很感動：「仁甫哥雖然很怕高，但還是一起上去了，大元搭完也是哭了，為了贏他們都很勇敢！」
峮峮同樣也對玩遊樂設施相當恐懼，當面對又高又快的水上設施時，峮峮甚至跟隊友說：「那我穿比基尼在旁邊等你們」，內心百般不願意，「我非常怕高，真的很糾結」，最後在隊友連哄帶騙下她才搭上設施，從開始到結束都閉著雙眼大叫，坐在她旁邊的貝童彤充分感受到她的害怕：「我發現峮峮的肺活量超大，可以叫整路都不停耶！」結束後峮峮仍驚魂未定，一把鼻涕一把眼淚，而許孟哲也對她能克服心魔覺得很佩服。