美3.45億美元軍援台灣！王定宇：直接打臉疑美論、疑賴論
美國總統拜登今（29）日宣布，提供台灣3.45億美元（約新台幣108億元）軍事援助，這也是拜登首次動用「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority, PDA）。對此，民進黨立委王定宇表示，這次的軍援除了證明台美關係穩固、台灣的國際重要性外，更是直接打臉疑美論、疑賴論。
Newtalk新聞 |侯雨宸 綜合報導
美國國會去年通過「2023 年國防授權法案（NDAA）」，授權總統每年可透過總統撥款權，向台灣提供上限達 10 億美元（約新台幣310億元）的軍事援助。王定宇表示，這次拜登首次動用撥款權，是否將撥取經費來支付先前我國陸軍裝甲542旅及機步333旅赴美訓練的費用，後續值得觀察。
而在軍備部分，王定宇表示，根據美國媒體先前報導，美國政府可能將MQ-9A無人機贈與台灣，若搭配台灣採購的航程較遠的MQ-9B，可以有效形成台灣無人機的偵查與打擊能力，並協助台灣軍方提早建置高階軍規的無人機戰力，這也值得後續觀察。
另外，副總統賴清德即將在8月出訪巴拉圭，途中將過境美國，王定宇表示，這次拜登約108億元新台幣的軍援撥款，也可以解釋為樂見賴清德訪問美國，近日國內媒體不斷製造的疑賴論，也可以一掃而空。也見證了台、美關係之間堅若磐石、台灣在印、泰地區的重要性。台美關係的升溫，對台灣的和平、穩定，經濟發展、民主，都有非常大的意義。
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