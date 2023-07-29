挨批前瞻補助大小眼 鄭文燦：中央必須把每個地方帶起來
前台北市長柯文哲稱中央前瞻計畫壓垮地方財政、侯辦指新北前瞻補助比高雄少。行政院長鄭文燦今受訪時表示，六都以台北市得到中央補助款最多，過去政府在雙北投資近一兆，才有今天的捷運城市，中央正致力讓每個生活圈都有捷運，用前瞻預算幫地方轉型、提昇生活水準，「不是挑撥、也不是對立，是正確的方向。」
記者顏幸如／彰化報導
鄭文燦今（29）日和立法院長游錫堃等人，到彰化縣北斗鎮出席「全國商圈嘉年華會」活動，媒體問及前台北市長柯文哲批評前瞻計劃是「錢沾」、蔡政府對台北市補助最少；國民黨總統參選人侯友宜辦公室則指，新北前瞻補助經費比高雄還少。鄭文燦回答「柯市長擔任過8年台北市長，應該了解六都當中，台北市得到中央補助款是最多的」。
鄭文燦接著拿桃園市和台北市比較，指過去8年台北市補助多了2300億，「柯市長說他得到的建設補助最少不是事實」。鄭文燦說，過去只台北、新北有捷運，政府投資近一兆才有今天的捷運城市，現在要擴散到六都、讓生活圈能發展，且總經費5千多億的軌道建設不只捷運，還包括台鐵改善、高鐵南延屏東、東部鐵路電氣化等。
對於柯文哲批評軌道計劃相互排擠流標，鄭文燦說，一個捷運工期需8年左右、準備階段也要4年，捷運還沒完工代表需要更大預算來支持。他強調新北市得到的捷運前瞻計劃非常多，包括北北桃生活圈、基隆、中部、南部等各區生活圈都需要捷運。
鄭文燦說，「前瞻預算幫助每個地方能夠轉型、提昇生活水準，這是必要的！不是挑撥也不是對立，首都過去得到最多的預算、最多的建設，現在中央政府希望把每個地方都帶起來，這是正確的方向，不只要支持，也要肯定」。上午鄭文燦在基隆宣佈，行政院會把基隆捷運完成，媒體追問「未來彰化也有會捷運嗎」？鄭文燦點點頭說「彰化也會有」。