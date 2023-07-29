世大運／中華女籃69:61戰勝斯洛伐克！預賽奪2連勝 提前鎖定8強
成都世大運今（29）日進行女籃項目的賽事，中華女籃代表隊第二戰對上的是歐洲球隊斯洛伐克，球隊靠著第三節「一波流」攻勢逆轉，最終以69:61拿下預賽2連勝，提前鎖定8強門票。
記者黃建霖/綜合報導
在本屆世大運首戰，中華女籃對上的是捷克，靠著當家後衛彭曉彤攻下全面的23分7抄截5助攻數據，終場以81:75逆轉勁敵，也拿下賽會的第一勝，為近期低迷的女籃提振了士氣。
此役斯洛伐克選手們人高手長，中華隊在身材上明顯處於劣勢，不過上半場打完，也僅以34:36落後2分。進入到下半場後，台灣女將們展現拚搏精神，抓下二次進攻籃板後、飆進三分球，打出一波17:4的攻勢反超比數，團隊第三節加強防守強度，該節打完以58:48領先10分。
末節斯洛伐克試圖反攻，但卻被全場發生超過25次的失誤給困擾，加上球隊命中率一般，最終中華隊成功消耗時間，將勝利守下，拿下本屆賽會的第2勝。
林蝶這一場比賽鎮守中華隊禁區，身高雖不佔優勢、但和對方多名長人再籃下對抗仍不落下風，單場繳出17分8籃板6抄截，羅蘋斬獲13分5抄截4助攻，黃柔甄10分，徐玉蓮有9分7助攻進帳。