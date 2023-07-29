中國青年失業率飆高　官媒自爆大學數據造假！迫學生謊稱就業

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所謂「就業三方協議」，三方是指畢業生、學校、用人企業，本意是為了促進產學銜接，但學校強行要求學生必須「完成任務」，衍生出畢業生找不到工作，卻在網購平台上購買用人企業蓋章的歪風。
《半月談》調查，有大學就業指導中心的負責人坦承，對外宣稱「90%的就業率」，但實際上只有20%的畢業生找到工作。《半月談》批評，由於就業率是衡量大學辦學成功與否的指標，部分學校為了爭取招生規模與經費補助，竟在統計數字上粉飾造假，不僅無益於政策推行，更是錯誤的教育示範，危害不淺。
事實上，根據中國官方對於青年失業率的統計定義，「就業人口是指在調查參考期內，通常為一周，為了取得勞動報酬或經營收入而工作一小時及以上和因休假、臨時停工等暫時離崗的人」，也就是說一週工作1小時就不算失業，這樣的標準早已被質疑太寬鬆，但即便按照如此寬鬆的標準，再加上學校的灌水，中國青年失業率依然節節飆高，不難看出實際問題有多嚴重。
北京大學副教授張丹丹之前也曾指出，若把非勞動人口全數視為失業，按照今年3月份的數據來看，當月青年實際失業率上看46.5%，遠高於當月官方公布的19.7%。
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在談論中國經濟問題時便指出，勞動適齡人口下降是中國經濟最大的風險，人口減少的經濟體，往往會面臨大規模失業的問題，這不是短期性的摩擦性失業，而是結構性問題。
中國經濟學者、上海財經大學校長劉元春也示警，中國青年失業是系統性的問題、趨勢性的問題，不是一個短期性的問題，可能會持續10年。若處理不當，還會引發社會問題，甚至成為政治問題。