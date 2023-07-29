跟BlackPink一樣貴！柯文哲演唱會門票8800元 粉絲：值回票價
台灣民眾黨總統參選人柯文哲今（29）日下午3點在CORNER MAX展演館舉行「KP SHOW」募款演唱會。儘管實體票高達8800元跟韓國團體BlackPink一樣貴，但是紛絲仍喊「值回票價」。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲演唱會一開場身穿醫師袍唱「囚鳥」 ，加上「來個蹦蹦」、「王妃」 、「三天三夜」、「青蘋果樂園」等組曲。之後接著唱「一顆流星」、「用心良苦」、「我只在乎你」、「ㄧ支小雨傘」、「挪威的森林」、「憨人」、「愛拼才會贏」，與粉絲大合唱「朋友」。安可曲則是「堅持」與「世界第一等」。
儘管柯文哲唱歌經常走音與沒跟上節拍，但是全場粉絲仍給予大力鼓掌。紛絲歐小姐表示，柯文哲的歌聲有進步，比之前破音、落漆要好，至於8800元票價是否值得，她說「大家開心就好！」
粉絲楊先生表示，聽柯文哲的演唱會覺得有快樂就划算，柯文哲演唱會提到的政治理念，基本上是有支持。粉絲劉先生則表示，這場演唱會值回票價，柯文哲比他想像的還活潑。
現場觀察進場觀看演唱會男女比例約7比3。柯文哲競辦表示，除了8800元的門票全數售完，線上直播觀看門票也售出了3000多張。