日學者評賴清德「未擴大中間選民支持」 賴競辦：不會停下腳步
日本學者小笠原欣幸日前分析，民進黨總統參選人賴清德民調領先，但在擴大中間選民上似乎陷入停滯。對此，賴清德競選辦公室發言人戴瑋珊今（29）日表示，會爭取最大的民眾支持、不會停下腳步，「選舉還有5個多月，我們會持續努力」。
記者陳佩君／台北報導
2024大選倒數半年，小笠原欣幸日前分析大選時指出，賴清德穩定領先、國民黨參選人侯友宜止跌回穩、民眾黨參選人柯文哲則觸頂反轉。他說，依趨勢來看，賴清德的支持度幾乎沒有發生變化，代表已穩定民進黨的支持基礎，但在擴大中間選民上似陷入停滯，且藍白若整合，可能是賴清德危機。
賴清德今天出席全國律師信賴台灣後援會成立大會，戴瑋姍會前接受媒體聯訪，回應近日選舉議題。她說，尊重社會看法，競辦會分析各界民調，並爭取最大的民眾支持。
戴瑋珊提到，目前腳步持續，在地方、海外成立非常多賴清德後援會，也非常重視社會基層力量，後續會推動各項政策，不會停下腳步，「選舉還有5個多月，我們會持續努力」。
另外，媒體報導指賴清德因副總統身分，影響訪美過境行程，戴瑋珊提到，競辦完全尊重總統府安排，目前台美關係史上最好，美國國會也通過相關法案，台美溝通也暢通，相信會有最好安排。