選總統就忘了？卓冠廷打臉柯文哲「曾把前瞻當政績還感謝賴清德」

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，卓冠廷在臉書表示，柯文哲被踢爆北流北藝爛帳後，想轉移焦點指責前瞻計畫，先是批前瞻是「錢沾」，說錢不知道花哪，更直言「民進黨專門在台灣製造對立，塑造台北天龍國跟其他縣市的競爭」，「柯文哲這樣真的很不厚道」。
卓冠廷指出，柯文哲在任內曾參與前瞻相關典禮、活動，不可能對前瞻計畫的補助內容不清楚；他舉例，前瞻計畫挹注的其中一項計畫，便是今年完工的「翡翠原水管工程」，隨便搜尋都能找到柯文哲與該工程的新聞、貼文。
卓冠廷特地整理出相關時續，2019年7月26日，柯文哲在臉書分享「翡翠原水管正式動工」影片，並寫下「這條20億元的專管，要感謝新北市政府在環評的大力協助，同時也感謝中央政府補助8億元經費」；2021年9月29日，上游翡翠段隧道貫通，柯文哲前往隧道關心工程進度，特別感謝副總統賴清德擔任行政院長時願意出8億元。
卓冠廷接續說，2021年10月4日，柯文哲在YouTube發佈標題為「柯文哲的神奇水管，翡翠水庫的秘密武器。柯P：真正的前瞻是...」的影片；2023年5月12日，民眾黨議員陳宥丞指出，貫通典禮一開始並不打算邀請柯文哲市長出席，還是經過提醒之後，蔣萬安市長才邀請。
卓冠廷直言，既然柯文哲幾乎工程的相關活動都參與，同黨還為了沒邀請他出席典禮而發難，顯然是沒有忘記過這件事情。
卓冠廷酸說，當年的柯市長都會說「感謝中央政府補助8億元經費」、「特別感謝副總統賴清德」，「怎麼今年柯主席要選總統就忘了呢？柯文哲就是說謊高手」。