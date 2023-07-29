68歲周潤發跑步驚傳意外！側身墜地「肋骨骨裂」傷勢曝：呼吸都痛
68歲香港影帝周潤發演出許多經典作品，包含《英雄本色》、《龍虎風雲》及《阿郎的故事》等。周潤發平時熱愛運動，卻在27日驚傳意外受傷，周潤發在跑步過程中不慎摔倒，導致雙手受石頭摩擦受傷，左胸第4條肋骨還骨裂，連呼吸都感到非常疼痛。但周潤發仍敬業地到大學座談會演講，他一現身立刻讓全場學生熱烈鼓掌歡迎。
記者賴禹妡/綜合報導
根據香港媒體報導，周潤發27日在跑步時不慎摔倒，不僅雙手手掌都受石頭摩擦受傷，更因為他以側身摔落在地，導致左胸第4條肋骨骨裂，連呼吸都會疼痛不已，他被醫師下令暫停運動2個月，連最愛的跑步、爬山都要避免，專心休養身體。
即使發生摔倒意外，周潤發仍堅持出席大學座談會，向300多名學生講述他從影以來的心路歷程。周潤發在演講時手部傷勢明顯，且呼吸明顯有些吃力，他透露自己現在無論笑、咳嗽或用力一點呼吸，都會非常疼痛。
不過，周潤發以這次經驗為課題，在演講中向學生們表示，人生也像跑步，跌倒了還能重新再跑，雖然他今年已經68歲，但仍覺得像剛起步，期許自己管理好身體健康，到80歲時還能像20歲一樣跑馬拉松，一番激勵人心的言論，迎來學生們熱情掌聲。