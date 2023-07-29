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全日本賴清德後援會成立　潘孟安感謝僑胞不離不棄「促台日友誼」

▲「全日本賴清德後援會」今（29）日於東京舉辦，吸引200名民眾共襄盛舉。（圖／賴清德競選辦公室提供）
▲「全日本賴清德後援會」今（29）日於東京舉辦，吸引200名民眾共襄盛舉。（圖／賴清德競選辦公室提供）

記者陳佩君／台北報導

「全日本賴清德後援會」今（29）日於東京舉辦，現場超過200名民眾與會，民進黨總統參選人賴清德競選辦公室總幹事潘孟安也代表授旗予後援會幹部。潘孟安表示，感謝打拚旅日僑胞，時刻關心台灣，對台灣不離不棄，促進台日友誼，讓台日關係變得更親近。

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全日本賴清德後援會今在日本東京成立，與會者包含潘孟安、前民進黨主席卓榮泰、綠委郭國文、何志偉、林靜儀、劉世芳、賴惠員親赴現場外，全日本賴清德後援會會長趙中正、日本信賴台灣之友會總會長陳天隆、前駐日大使許世楷、日本自民黨眾議員山口晉、日本「日本維新會」眾議員和田有一朗等人也到場力挺。

潘孟安在會中代表授旗予後援會幹部，共同高喊「賴清德凍蒜」展現團結氣勢，隨後應後援會邀請，將象徵必勝的「必勝達摩」點上左眼帶回台灣，預計明年當選將右眼畫上。

潘孟安致詞時感謝所有在日打拚的僑胞對台灣不離不棄，且促成台灣政府和日本參眾議員，及日本政府的友誼，讓日本「在教育、文化、藝術交流、經濟發展的層面伸出友台的雙手，讓台日的關係變得更親近」。

潘孟安提到，「日本信賴之友會」在4月就已成立，是所有國家和城市中最早成立的賴清德信賴之友會，據點至今拓展至歐洲、美洲和非洲，現在五大洲都已集結關心台灣的力量，呼籲海外僑胞將這股力量展現在明年的選舉之中。

卓榮泰說，前日本首相安倍晉三所說的「台灣有事就是日本有事」，成功結合了台日共同捍衛的民主價值，相信總有一天大家都會認同「台灣安全，世界就安全」的道理。

卓榮泰強調，若是下架民進黨，台灣就得交由九二政黨、一人政黨或財團老闆統治，甚至讓親中政黨成立親中政權，這是全世界的民主國家都無法接受的事；他說，2024年選舉決定了台灣能否維持印太區域的和平穩定、延續本土政權與蔡英文執政的價值，呼籲大家將賴清德留在總統府，繼續守護台灣的民主與自由。

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