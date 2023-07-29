全日本賴清德後援會成立　潘孟安感謝僑胞不離不棄「促台日友誼」

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潘孟安在會中代表授旗予後援會幹部，共同高喊「賴清德凍蒜」展現團結氣勢，隨後應後援會邀請，將象徵必勝的「必勝達摩」點上左眼帶回台灣，預計明年當選將右眼畫上。
潘孟安致詞時感謝所有在日打拚的僑胞對台灣不離不棄，且促成台灣政府和日本參眾議員，及日本政府的友誼，讓日本「在教育、文化、藝術交流、經濟發展的層面伸出友台的雙手，讓台日的關係變得更親近」。
潘孟安提到，「日本信賴之友會」在4月就已成立，是所有國家和城市中最早成立的賴清德信賴之友會，據點至今拓展至歐洲、美洲和非洲，現在五大洲都已集結關心台灣的力量，呼籲海外僑胞將這股力量展現在明年的選舉之中。
卓榮泰說，前日本首相安倍晉三所說的「台灣有事就是日本有事」，成功結合了台日共同捍衛的民主價值，相信總有一天大家都會認同「台灣安全，世界就安全」的道理。
卓榮泰強調，若是下架民進黨，台灣就得交由九二政黨、一人政黨或財團老闆統治，甚至讓親中政黨成立親中政權，這是全世界的民主國家都無法接受的事；他說，2024年選舉決定了台灣能否維持印太區域的和平穩定、延續本土政權與蔡英文執政的價值，呼籲大家將賴清德留在總統府，繼續守護台灣的民主與自由。