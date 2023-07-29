2023大園區海洋音樂祭　打造夏日海韻回憶

2023桃園市大園區「海洋音樂祭-海之韻」今（29）日在竹圍漁港天幕廣場熱鬧舉行，融合了音樂、海洋和竹圍漁港的元素，除了邀請知名歌手熱情演唱，現場還有農漁文創市集讓遊客一饗桃園在地美食，主辦單位還特別準備摸彩活動，抽中最大獎43吋液晶電視的幸運民眾興奮表示「明年還要再來」！
記者李春台／桃園報導
為了讓走訪竹圍漁港的遊客留下難忘夏日回憶，今年大園區公所特別規劃「海洋音樂祭-海之韻」活動，以音樂、文化和海洋元素為主軸，邀請知名歌手范逸臣、潘裕文、南方二重唱和錦雯，為夏日午後的竹圍漁港帶來一場熱情的音樂盛宴；此外，竹圍國中鼓隊和在地新住民、原住民社團的舞蹈展現豐富的文化內涵，讓現場觀眾在海風中感受到音樂與大自然的完美融合。
除了音樂表演，活動現場還設有「走讀竹圍漁港」和「農漁文創市集」，提供遊客透過VR眼鏡全方位地體驗竹圍漁港的美景和豐富文化，區公所特別安排專業導覽解說人員帶領大家深入了解漁港的歷史、文化和生態知識，還可以參加摸彩活動，包括電鍋、電風扇等好禮，還有幸運兒抽中最大獎43吋液晶電視，為整場音樂祭增添驚喜色彩。
大園區區長余誌松表示，2023桃園市大園區「海洋音樂祭-海之韻」真正成為一個融合音樂、文化和海洋的獨特盛會，期待更多人在明年夏季來到大園區，共同感受音樂的魅力、探索竹圍漁港的美景，並品味當地的農漁特產，創造更多難忘的夏日回憶。