沙烏地阿拉伯下月舉辦會議　商討烏克蘭和平計畫

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）華爾街日報今天報導，沙烏地阿拉伯將於8月主辦有關烏克蘭和平計畫的會議，並邀請西方國家以及烏克蘭、印度和巴西等主要發展中國家與會。 我是廣告 請繼續往下閱讀 報導援引參與討論的3名外交官說法稱，會議將於8月5日至6日在紅海港巿吉達（Jeddah）舉行，來自日本、印尼、埃及、墨西哥、智利、尚比亞等多達30個國家的高階官員將會出席。烏克蘭和西方官員希望，排除俄羅斯的會議有助凝聚獲得國際社會對有利於烏克蘭和平條款的支持。俄羅斯克里姆林宮聲稱已吞併烏克蘭約1/6的領土，並表示，除非基輔接受「新現實」（指俄羅斯的領土主張），與烏克蘭的和平談判才可能發生；基輔則堅稱，只有莫斯科撤軍後，才能與莫斯科進行和談。目前已知美國、英國、南非、波蘭和歐洲聯盟（EU）等國家與組織已確定出席。據報導，美方將由美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）出席會議。（譯者：施施）1120730烏克蘭大反攻 如何突破「龍牙防線」？CNN：關鍵在部隊的協調力烏克蘭加緊反攻 澤倫斯基赴巴赫姆特附近陣地勞軍金融時報：烏克蘭用北韓火箭攻擊俄軍陣地義大利總理梅洛尼訪美會拜登 分析：淡化分歧、聚焦烏克蘭合作