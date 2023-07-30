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「坐辦公桌」工作難求！中國青年失業率升　「大學生進廠」引熱議

▲在青年高失業率的情況下，中國去年製造業實習名額數量居首。（圖／美聯社／達志影像）
▲在青年高失業率的情況下，中國去年製造業實習名額數量居首。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國近年來經濟大幅下滑，青年失業率居高不下，就業市場嚴峻的情況下，製造業實習名額在實習名額總數中佔比為第一名，而「大學生進廠」工作的話題，也成為中國網路熱搜話題。

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根據《自由亞洲電台》報導，深圳高等金融學院近日發布《2023年中國實習生招聘研究報告》，稱在去年中國將近360個城市當中，製造業釋出的實習名額數量超過30萬，佔各行業實習名額總數的29.54%。與此相比，排行第二的資訊軟體行業僅佔19.55%。

針對製造業實習名額數量居首一事，時事評論員藍述認為，在西方國家在圍堵中國的情況下，中國科技業、特別是半導體業，受到的衝擊是最大的，但反之部分加工業暫時不會受到影響。「加工業訂單雖然貨越來越少，但不管怎麼說，它對中國製造業到目前為止衝擊還不那麼大。」

報導引述《2023年中國實習生招聘研究報告》，指出去年中國近360個城市中，市場上接近一半的實習名額都分布在北京、上海、廣州、深圳四大城市中。其中，上海和廣州的製造業實習名額分別為36%與21%，在當地實習名額總數中佔比都達到各行業中的第一名。

藍述表示，中共當局並沒有完善的鼓勵研究、創新的機制，因此中國很難靠自己發展高精尖（高級、精密、尖端）產業。在中國和西方日漸敵對以及難以獲得西方技術的情況下，該種類產業會越來越糟糕，「至於製造業的情況就不太依樣，可能還會維持一定的就業人數。」

不僅實習名額占比高，隨著高校畢業生越來越多，「進廠上班」也成為畢業生的「唯一選項」。

中國16至24歲青年失業率仍居高不下，據中國官方公佈數據已經超過20%。而中國高校應屆畢業生在去年達到1076萬人，首次突破千萬大關。在今年第一季，中國大學生向以製造業知名的廣東東莞人事單位投遞履歷的數量同比增漲29.4%，增幅為中國第一。

在職缺供不應求之下，一名在深圳工作多年的民眾表示，他的一名表親在大專畢業之後，因現在就業形勢嚴峻，「只能」選擇到模具廠上班，「他希望能在廠裡學到一門技術，而且別的工作難找，尤其是辦公室的工作。進廠上班雖然很苦很累，但如果能學到一門技術，也是不錯的。」

而在微博上，「廣東掀起大學生進廠上班熱潮」話題也衝上熱搜，引來一將近一千萬次閱讀。有網友表示，「其實這就是一種無奈的選擇，現在就業形勢如此嚴峻，而大學生遍地都是。」

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