美女大胃王高橋知成30歲驟逝！生前罹患厭食症 住院暴瘦照曝光
日本大胃王再傳悲歌！繼初代「魔女」菅原初代今年3月因大腸癌過世後，年僅30歲的美女大胃王高橋知成（高橋ちなり）也驚傳7月21日驟逝，與她同樣熱愛美食的大胃王女偶像萌梓（もえのあずき），在推特宣布這個遺憾的消息，雖然未透露確切死因，不過高橋知成生前曾自述罹患厭食症、肝臟病、腰椎骨折等病痛纏身，去年底在IG最後一次露臉身形暴瘦，令人憐惜。
記者江芷稜/綜合報導
萌梓昨（29） 日在推特發文表示「高橋知成永遠長眠了」，證實好友已經離世，享年30歲，她在死者母親的請求下，幫忙傳達這個不幸的消息，「我相信現在她一定在天堂裡盡情享用著美食，請給予她最後的告別，相信她會看到的」，呼籲粉絲到高橋知成的推特帳號留下隻字片語哀悼她。
萌梓曬出高橋知成和好友們的合照，透露自己成立YouTube頻道時，不知道如何開始，「她花時間教我如何建立頻道，一切從頭開始……今天和知成做了一個夢，想再告訴她一次，所以就寫下來了」。過去，高橋知成曾現身多個大胃王節目，展示模特兒般的苗條身材和驚人飲食方式，她一餐可以吃掉好幾公斤的食物，體重卻只有43公斤，美麗外貌和大胃王實力形成的反差萌，獲得高度人氣。
高橋知成的IG上滿滿都是美食照片，她在社群平台透露自己患有厭食症，去年12月又因腰椎壓迫性骨折和厭食症住院，還診斷出患有肝臟病，瘦到全身皮包骨，生前最後一篇貼文則停留在5月旅行時的照片，依舊是滿桌美食相伴，可惜已不見她身影，高橋離世消息曝光後，網友紛紛湧入IG悼念。