消防出國比賽舉國旗被擋 侯友宜喊話政府：作為選手最強力後盾
世界警消運動會（World Police & Fire Games）今年在加拿大溫尼伯舉行，自費參賽的「台灣先鋒者」隊成員、桃園市消防員黃郁閔日前指控，一名自稱警政署的官員，於開幕式阻止其展示國旗，引發社會議論。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（30）日表示，讓參賽者維持國家榮譽感，不是參賽者該獨自面對難題，他喊話政府要站出來，作為選手強力後盾。
記者翁子竣／台北報導
黃郁閔在臉書發文爆料，今年世界警消運動會開幕式途中，一名自稱警政署的官員阻止其展現國旗，甚至對方還放話威脅，不要將事情傳回國內。警政署事後則澄清，此次參賽是依主辦方事前默契，採奧會模式，自費參賽消防員可能不了解這樣的過程，為避免影響運動員參賽權益，代表團人員基於善意提醒，過程中因而產生誤解。
侯友宜今則指出，他完全支持跟認同，國人對於中華民國國旗的熱愛與肯定，不論在世界哪個角落，「國旗都是屬於我們共同的榮譽跟榮耀。」
侯友宜說，他理解無論體壇或各領域的選手或代表，都深深期盼能在不受外力干預下，站上國際舞台，充分展現練習成果、為國爭光；因此，如何確保參賽者權益，以及維持國家的榮譽感，絕對不是參賽者該獨自面對的難題，「政府必須要站出來，作為選手最強力的後盾。」