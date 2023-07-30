堅持來者是客！無畏黨紀壓力　謝典林昨陪走郭台銘今同框柯文哲

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近日選戰加溫，總統蔡英文22日參拜北斗中寮順天宮，除了為江熊一楓站台，更為黨徵召的立委參選人吳音寧加持，一語雙關表示地方上「一個家族做那麼久，大家期待換人做看看、有所改變」，箭指北斗執政13年的李玄在夫妻、吳音寧對手謝衣鳳家族。
除了蔡英文，行政院副院長鄭文燦、立法院長游錫堃昨以參加「全國商圈嘉年華會」名義，一同為吳音寧、江熊一楓等兩位女將助聲勢；民進黨總統參選賴清德則是安排在明天到訪。
泛藍部份，鴻海集團創辦人郭台銘比鄭文燦早幾小時到「全國商圈嘉年華會」，由謝衣鳳弟弟、國民黨籍彰化縣議長謝典林陪同到北斗奠安宮參拜、造訪店家及顏宏霖競選總部。日前新北市議員林金結才因與郭台銘同台，被國民黨認定違紀，謝典林昨表示「我不是候選人，所以沒有在擔心的」、「我挺民意！民意才能使人當選，挺誰都沒辦法使人當選。」成功製造話題。
國民黨發言人楊智伃回應時指，黨員行為規範適用於全體黨員，絕非僅限於參選者，並表示「我們會以規勸為先，若屢勸不聽就有黨紀處分可能性」。但謝典林今天繼續與民眾黨主席柯文哲同框，旁邊站的依舊是顏宏霖。對於連續2天扮演東道主，謝典林一貫回答「基於禮貌，來到我們的地方就是客人」。
柯文哲和郭台銘、鄭文燦、游錫堃北斗搶票起手式，都是到奠安宮參拜。昨晚才開完演唱會的柯文哲，今（30）日上午出現在廟前，不僅被媒體追逐、民眾搶著合照，連庇護工場聯合總會、商圈總會都向他陳情，希望幫忙解決經營虧損等問題。
柯文哲在致詞時表示，各地增加庇護工廠據點一事，「政府本來就該做，現在沒做，就是現在的政府無能」，過去他當台北市長只能顧到台北，未來若當總統就會顧到台灣。他也直言，庇護工場要財務平衡很難，除了政府補助，工場也要著重企業效能。
對於傳統商圈沒落，柯文哲舉新加坡將攤商市集E化、塑造商圈特色為例，表示越來越多消費者透過電商買東西。傳統商圈要賣生活體驗與感覺，政府應該幫助企業E化，地方商圈自己也要先有計畫。