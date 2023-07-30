跟BlackPink一樣貴！柯文哲演唱會門票8800元　粉絲坦言：有些貴

堅持來者是客！無畏黨紀壓力　謝典林昨陪走郭台銘今同框柯文哲

▲繼昨天郭台銘之後，柯文哲今在北斗與國民黨議長謝典林（右）、無黨籍鎮長候選人顏宏霖同框。（圖／翻攝顏宏霖臉書，2023.07.30）
▲繼昨天郭台銘之後，柯文哲今在北斗與國民黨議長謝典林（右）、無黨籍鎮長候選人顏宏霖同框。（圖／翻攝顏宏霖臉書，2023.07.30）

記者顏幸如／彰化報導

北斗鎮長補選將在下周六舉行，繼昨天陪郭台銘拜訪無黨候選人顏宏霖總部，國民黨籍彰化縣議長謝典林今再陪柯文哲逛美食嘉年華。雖林金結遭口頭警告的前例不遠，謝典林仍強調自己不會刻意違反黨中央規定，但「來者是客」，自己應盡地主之誼。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨籍彰化縣北斗鎮長李玄在《貪污罪》定讞，鎮長補選將在8月5日舉行，5名候選人包括民進黨前縣議員江熊一楓、「代夫出征」的無黨籍前鎮長楊麗香、第3度參選的前北斗國中家長會長顏宏霖、前鎮長洪叁民、商界人士林政興，前3者呈現3強鼎立態勢。

近日選戰加溫，總統蔡英文22日參拜北斗中寮順天宮，除了為江熊一楓站台，更為黨徵召的立委參選人吳音寧加持，一語雙關表示地方上「一個家族做那麼久，大家期待換人做看看、有所改變」，箭指北斗執政13年的李玄在夫妻、吳音寧對手謝衣鳳家族。

▲立法院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦參加「全國商圈嘉年華會」，為吳音寧、江熊一楓兩位女將助聲勢。（圖／行政院中辦提供，2023.07.30）
▲立法院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦參加「全國商圈嘉年華會」，為吳音寧、江熊一楓兩位女將助聲勢。（圖／行政院中辦提供，2023.07.30）
除了蔡英文，行政院副院長鄭文燦、立法院長游錫堃昨以參加「全國商圈嘉年華會」名義，一同為吳音寧、江熊一楓等兩位女將助聲勢；民進黨總統參選賴清德則是安排在明天到訪。

泛藍部份，鴻海集團創辦人郭台銘比鄭文燦早幾小時到「全國商圈嘉年華會」，由謝衣鳳弟弟、國民黨籍彰化縣議長謝典林陪同到北斗奠安宮參拜、造訪店家及顏宏霖競選總部。日前新北市議員林金結才因與郭台銘同台，被國民黨認定違紀，謝典林昨表示「我不是候選人，所以沒有在擔心的」、「我挺民意！民意才能使人當選，挺誰都沒辦法使人當選。」成功製造話題。

▲謝典林（左前）昨陪郭台銘拜訪顏宏霖總部。（圖／翻攝顏宏霖臉書，2023.07.30）
▲謝典林（左前）昨陪郭台銘拜訪顏宏霖總部。（圖／翻攝顏宏霖臉書，2023.07.30）
國民黨發言人楊智伃回應時指，黨員行為規範適用於全體黨員，絕非僅限於參選者，並表示「我們會以規勸為先，若屢勸不聽就有黨紀處分可能性」。但謝典林今天繼續與民眾黨主席柯文哲同框，旁邊站的依舊是顏宏霖。對於連續2天扮演東道主，謝典林一貫回答「基於禮貌，來到我們的地方就是客人」。

柯文哲和郭台銘、鄭文燦、游錫堃北斗搶票起手式，都是到奠安宮參拜。昨晚才開完演唱會的柯文哲，今（30）日上午出現在廟前，不僅被媒體追逐、民眾搶著合照，連庇護工場聯合總會、商圈總會都向他陳情，希望幫忙解決經營虧損等問題。

▲謝典林、北斗鎮長候選人顏宏霖陪同柯文哲到北斗奠安宮參拜。（圖／翻攝顏宏霖臉書，2023.07.30）
▲謝典林、北斗鎮長候選人顏宏霖陪同柯文哲到北斗奠安宮參拜。（圖／翻攝顏宏霖臉書，2023.07.30）
柯文哲在致詞時表示，各地增加庇護工廠據點一事，「政府本來就該做，現在沒做，就是現在的政府無能」，過去他當台北市長只能顧到台北，未來若當總統就會顧到台灣。他也直言，庇護工場要財務平衡很難，除了政府補助，工場也要著重企業效能。

對於傳統商圈沒落，柯文哲舉新加坡將攤商市集E化、塑造商圈特色為例，表示越來越多消費者透過電商買東西。傳統商圈要賣生活體驗與感覺，政府應該幫助企業E化，地方商圈自己也要先有計畫。

三明治吃10幾年不知老店起源北斗　郭台銘嘆：地方行銷要加強

小英挺小音！蔡英文彰化輔選　盼打破家族政治、給吳音寧一個機會

挺侯大將倒戈郭台銘？朱立倫：大家都是一家人、規勸不成才祭黨紀

同框郭台銘違反黨紀！林金結遭口頭警告　再犯則加重處分

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀