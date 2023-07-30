跟BlackPink一樣貴！柯文哲演唱會門票8800元　粉絲坦言：有些貴

萬里海域戲水傳意外！父子溺水漂離岸際80米　送醫搶救1人不治亡

▲一對父子今（30）日在新北市萬里沙灘海域溺水，蔡父送醫不治，蔡童無大礙。（圖／翻攝畫面）
▲一對父子今（30）日在新北市萬里沙灘海域溺水，蔡父送醫不治，蔡童無大礙。（圖／翻攝畫面）

記者林莞茜／綜合報導

今（30）日上午，新北市2家庭共6人相約前往萬里海水浴場沙灘戲水，不料其中一對蔡姓父子，疑因颱風外圍影響造成沿岸長浪，飄離岸邊約80公尺，友人仔細一看，蔡父竟飄在海面上，遂趕緊游去救援，而其12歲蔡兒尚有力氣，便自行游回岸邊；警消獲報到場，蔡父已失去呼吸心跳，蔡兒有意識但相當虛弱，立刻送往基隆長庚醫院救治，然蔡父經急救後仍於下午1點左右宣告不治。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新北市消防局今日上午11點46分接獲報案，有民眾在萬里海水浴場沙灘溺水，緊急出動萬里、金山分隊共3車7人前往救援，到場時發現43歲蔡男已被友人救上岸，其12歲蔡姓兒子已自行游回海岸。據了解，蔡姓男子和劉姓友人2個家庭共6人，今早9點左右前往該處戲水，不料約在11點40多分，劉男在岸上看到蔡姓父子遠離岸際，約漂離至80公尺處，且疑似在海上漂浮無動靜，因此趕緊下水往對方所在區域游去，沒想到蔡男無意識、口吐白沫，便立即將他拖回岸上，蔡童則還有力氣，能夠自己游回岸邊。

但就在警消人員到場場後，對施以心肺復甦術、送往基隆長庚醫院搶救後，稍早蔡男仍不幸在下午1時3分宣告不治，蔡童則無大礙。

新北市政府消防局呼籲，雖杜蘇芮颱風已遠離，天氣放晴，但卡努颱風接力到來，受颱風外圍影響，沿岸有發生長浪可能，呼籲民眾應避免從事水域遊憩活動，如果民眾在岸際倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打119或118報案，讓救援單位能第一時間投入能量執行救援。

杜蘇芮襲台首死！花蓮婦上山巡水管　溪水暴漲慘溺斃

杜蘇芮來襲高屏溪原水濁度飆高　8座伏流水井上場穩定高雄供水

杜蘇芮助水庫大進補！全台累積雨量出爐　曾文水庫解渴靠卡努颱風

杜蘇芮颱風離境！高雄人行道路樹倒塌　壓爛汽機車、2人受傷送醫

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀