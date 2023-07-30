萬里海域戲水傳意外！父子溺水漂離岸際80米 送醫搶救1人不治亡
今（30）日上午，新北市2家庭共6人相約前往萬里海水浴場沙灘戲水，不料其中一對蔡姓父子，疑因颱風外圍影響造成沿岸長浪，飄離岸邊約80公尺，友人仔細一看，蔡父竟飄在海面上，遂趕緊游去救援，而其12歲蔡兒尚有力氣，便自行游回岸邊；警消獲報到場，蔡父已失去呼吸心跳，蔡兒有意識但相當虛弱，立刻送往基隆長庚醫院救治，然蔡父經急救後仍於下午1點左右宣告不治。
記者林莞茜／綜合報導
新北市消防局今日上午11點46分接獲報案，有民眾在萬里海水浴場沙灘溺水，緊急出動萬里、金山分隊共3車7人前往救援，到場時發現43歲蔡男已被友人救上岸，其12歲蔡姓兒子已自行游回海岸。據了解，蔡姓男子和劉姓友人2個家庭共6人，今早9點左右前往該處戲水，不料約在11點40多分，劉男在岸上看到蔡姓父子遠離岸際，約漂離至80公尺處，且疑似在海上漂浮無動靜，因此趕緊下水往對方所在區域游去，沒想到蔡男無意識、口吐白沫，便立即將他拖回岸上，蔡童則還有力氣，能夠自己游回岸邊。
但就在警消人員到場場後，對施以心肺復甦術、送往基隆長庚醫院搶救後，稍早蔡男仍不幸在下午1時3分宣告不治，蔡童則無大礙。
新北市政府消防局呼籲，雖杜蘇芮颱風已遠離，天氣放晴，但卡努颱風接力到來，受颱風外圍影響，沿岸有發生長浪可能，呼籲民眾應避免從事水域遊憩活動，如果民眾在岸際倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打119或118報案，讓救援單位能第一時間投入能量執行救援。