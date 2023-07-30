卡努颱風加強加速！航班連3天異動 星宇8/1台北沖繩來回取消
卡努颱風速度加快、強度穩定成長，8月1日至8月2日最接近台灣北方海面。受到颱風影響，星宇航空連3天調整航班，其中8月1日台北-沖繩來回航班取消，請旅客多加注意。
記者許若茵／台北報導
氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明指出，卡努颱風速度加快，目前距離台灣東南東方約1250公里，按照目前路徑，今（30）日會往北到北北西移動到琉球海域，明（31）日轉西北朝上海浙江一帶接近，週二到週三下午最接近台灣北方海面，預估中心離北海岸約350至400公里遠，暴風圈尚未觸及海上警報範圍，週三晚上登陸浙江寧波。
星宇航空宣布，明日JX870台北-沖繩航班，調整至8時25分起飛，JX871沖繩-台北航班，調整至12時起飛；8月1日台北-沖繩來回航班取消；8月2日JX870台北-沖繩航班，調整至16時25分起飛，JX871沖繩-台北航班，調整至20時15分起飛，另為疏運因颱風滯留於當地旅客，8月2日、3日將放大機型以A330neo執飛。
星宇航空呼籲，旅客於搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排，並務必提早至機場進行報到，航班資訊請至星宇航空網站或洽客服中心查詢。