郭台銘預告傍晚飛美國 許淑華同框稱：我一定支持侯友宜
鴻海集團創辦人郭台銘今天到南投參加全國城隍大會師慶祝大典，他致詞時強調神意可以大團結，主流民意也可以大團結，「下架民進黨」就是主流民意！縣長許淑華、議長何勝豐皆以地主身份歡迎。許淑華表示，她一定支持侯友宜，雖然郭台銘在國民黨內比較敏感，仍希望能更友善對待有意參選的人、友黨同志，也盼黨早日集結非綠聯盟的力量。
記者顏幸如／南投報導
郭台銘今（30）日中午到埔里參加「全國城隍大會師暨文化祭祈安遶境」活動，與南投縣長許淑華、立法委員馬文君、縣議長何勝豐與副議長潘一全等人，於瀛海城隍廟參香禮佛，並一同扶轎入場。
現場匯集全國的42尊城隍爺，郭台銘致詞時指出，城隍爺保佑台灣平安，台灣人不要戰爭、要和平，「要有和平，才有繁榮」！神意可以大團結，主流民意也可以大團結，而「下架民進黨」就是主流民意！
民眾黨總統參選人柯文哲明天將參加南投市配天宮城隍遶境，媒體問兩人是否有機會同台？郭台銘說，他知道這場活動，但「台灣阿銘」今日傍晚就要去美國，他將把台灣的主流民意帶到美國。
郭台銘是南投女婿，許淑華說，在總統人選上，她絕對全力支持黨提名的侯友宜。今天的城隍遶境是地方活動，郭董受廟方邀請，大家不分黨派參加，相信黨中央也能理解。雖然目前郭董在國民黨內雖較敏感，但她認為在郭未正式鬆口選總統前，應集結各方力量，友善對待有可能參選或友黨朋友，快點把「非綠聯盟」集結起來，對未來整體大環境才是友善的方向。