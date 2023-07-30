波麗士好給力！遊覽車路口大拋錨 3南警合力幫推300公尺到臨停處
今（30）日清晨7時許，一輛從高雄開到台南市中西區的一輛遊覽車，原本要到旅館再送旅客，卻在半途中突然拋錨，整台車咖在無法發動民權路與忠義路口無法動彈，巡邏員警也見車輛停在路口中央而上前詢問，王姓司機向警方求助，並要求員警和他一同推重達16噸的遊覽車，由於車輛卡在路口，警方也擔心會癱瘓交通，因此3警和司機便一起徒手推車300公尺，才直到空曠處可臨停並等候維修。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，當時台南市警2分局民權派出所3名員警正外出巡邏，見到一輛大型遊覽車停在忠義路與民權路口，便上前詢聞，王姓司機則驚慌表示，車子因不明原因拋錨，無法發動，並提出希望員警能夠一同協助推車。
3名警員雖然錯愕，但由於遊覽車卡在路口中央，晚點若遇上上班車潮，很可能會癱瘓交通，因此便決議試試看，先協助將16噸的遊覽車推移到空曠處。但由於附近沒有可以停靠大型車的空間，3警加司機共4人，一路沿忠義路推到民生路，才找到可臨停的空間，王姓司機相當感謝警方協助，3警雖順利完成任務，但也不禁直呼「這工作好硬」，共推行了約300公尺遠。
不過警方也台醒，依道路交通管理處罰條例第59條規定，汽車駕駛人，駕駛汽車發生故障不能行駛，不設法移置於無礙交通之處，或於移置前，未依規定在車輛前、後適當距離樹立車輛故障標誌或事後不除去者，處1500元以上3千元以下罰鍰。並呼籲用路人，行車前務必檢查車輛狀況，以確保自身及其他用路人安全；發生故障時也應立即設法排除，架設告示或標誌，避免發生危險追撞。