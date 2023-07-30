中職明星賽／獲「球棒控制王」陳傑憲神棒 呂彥青打擊王奪冠
中華職棒明星賽於7月30在台中洲際棒球場舉行，在「全方位打擊王」項目上，中信兄弟投手守護神呂彥青成為黑馬，以7分之姿拿下冠軍，而奪冠的關鍵就是拿了統一7-ELEVEn獅陳傑憲的球棒。
記者路皓惟/台中報導
全方位打擊王賽制規則為90秒的比賽時間內，參賽者需要完成由大螢幕隨機發出的打擊任務，如觸擊、內野打擊或外野打擊等，每個任務的時間限制為15秒，完成的任務越多，得分就越高。首項任務固定為觸擊，餵球投手將以正向丟球方式投球，之後的任務則改為側邊拋球的方式。如果參賽者在限時內無法完成當前任務，比賽將直接進入下一項任務。萬一出現打者完成任務數量相同的情況，則會以揮擊次數少者為勝。
全方位打擊王考驗了打者的全面技能和應變能力，呂彥青拿下冠軍給自己打100分，「剛剛全都在我的控制範圍內。」而奪冠的關鍵是陳傑憲的棒子，「他說自己是『球棒控制王』，可以拿他的上去打，比較好控制位置，怕的是拿范國宸的，因為他比較有力。」
借出神棒的陳傑憲認為，呂彥青本來就很有運動能力，是天生的運動員，建議他可以參加跑壘或接力大賽，對此呂彥青回說：「我每天都在跑，哪次不跑！接力應該是可以。」
呂彥青過去效力日本職棒阪神虎隊，就有在正式比賽上場打擊的經驗，但他稱今天完全沒有重操舊業的感覺，至於未來有沒有想要挑戰全壘打大賽，他笑稱以前就已經打不太到140公里的速球了，全壘打真的無法，比打準還行。