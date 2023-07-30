Janet結婚8年曾流產！「試管1次就中」遭催生第3胎：又兒子會離婚
43歲女星Janet（謝怡芬）與老公George（吳宇衛）於2015年結婚，婚後育有兩子，她今（30）日帶著2歲兒子Dylan出席生殖醫學中心品牌活動，以過來人身分講述婚後不孕的心路歷程及治療過程，鼓勵女性思考凍卵議題。被問到是否要拚第三胎？她坦言雖然很想要有女兒，但目前應該不會有第三胎，因為若又是生兒子，她大概會瘋掉，「老公因為工作關係都在美國，如果又要我一打三，我們大概會離婚」，震驚全場，不過隨後也表示媽媽其實都會幫忙照顧小孩。
記者郭佩蓉/綜合報導
Janet今日出席品牌活動，回想當初懷孕歷程，她2017年自然受孕產下大兒子Egan，2019年二度自然受孕，但是最後意外流產。好在她在婚前檢查時得知AMH指數過低，為不易懷孕體質，因此早在2016年就去凍卵，在流產過後，她於2020年取出卵子做試管嬰兒， 如今才有了可愛的小兒子Dylan，「有賴王院長的專業技術，不只取卵順利成功，試管嬰兒時也僅植入一顆胚胎就成功懷孕。因此雖然Dylan比較晚出生，但實際上他的出現比哥哥Egan還早，嚴格來說弟弟Dylan才是哥哥！」
Janet以過來人的角色，鼓勵女性都能思考凍卵議題，她說：「女性會遇到生育的重大課題，無論是個人意願、經濟負擔甚或是不想結婚等原因，都無法避免時間流逝對於生育能力的影響。選擇凍卵，並非要讓自己只能有人工生殖的選項，而是增加生育選擇的保障！藉由凍卵，增加自己的時間機會，讓考慮結婚或者生育的你，更有自信與勇氣做出抉擇。這是一個很理性的存錢的概念，以後你就有一個insurance（保險）在那邊，我的勇氣，有一點點是來自於我有先凍起來。」
至於被問到代言的堅果品牌近來主動切割國民黨議員徐巧芯，對此，Janet表示自己不清楚這件事，僅強調「不是XX牌的我不吃」。此外，談到近來演藝圈metoo風波，Janet表示自己支持受害者發聲，但也呼籲大眾別第一時間幫別人定罪，還是要謹慎一點。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110