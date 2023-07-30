呂忠翰這次登頂K2難度多高？下撤風速破80、高地協作不適提前撤退

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許多登山家都說過登頂後下撤的時間是最危險的，因為這時候登山者完成了目標，專注力和體能都有所下降，一不小心就容易陷入險境。呂忠翰這次在往下撤時風雪還是很大，但他仍然決意將自己的垃圾垃圾跟帳篷整理好背下山，維持當地的環境整潔。
截至目前，今年無氧登頂K2的登山家只有2位，其中一位就是呂忠翰。他也透過團隊表示，自己和提前下撤的Hussain目前人都平安沒事，也鼓勵還在山上努力的新攀登隊，希望他們都能平安達成目標。
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前進十四峰｜大夢計畫：
台灣登山家呂忠翰(阿果)2013年首次攀登八千公尺高峰，世界第13高峰 - 迦舒布魯II (Gasherbrum 2, 8035m)，是台灣人首次在喀喇崑崙山脈登頂。
冒險的腳步沒有停止。阿果繼續挑戰14座八千頂峰，已完成8座登頂，創下台灣登山史紀錄。2023年成功登頂K2峰，親身邁向世界級冒險，更要將所見所學與冒險精神帶回台灣。
橘子關懷基金會倡議冒險精神教育價值，完成征服北極、前進南極點挑戰後，預計以三年時間贊助阿果八千頂峰攀登計劃計畫，進行世界第三極 –極高挑戰，完成剩下7座八千頂 峰攀登計劃計畫 。基金會期許成為青年勇於冒險的推手，打開冒險的各種想像，提供冒險支持和機會，讓青年具備挑戰自己的能力，突破舒適圈，迎向未知挑戰，將冒險精神的價值落實於生活中。冒險的一小步，人生的一大步，讓敢冒險的年輕人成為台灣進步的力量！
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