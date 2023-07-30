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呂忠翰這次登頂K2難度多高？下撤風速破80、高地協作不適提前撤退

▲台灣登山家呂忠翰在成功登頂世界第二高、海拔8,611公尺的喬戈里峰（又稱「K2」）。（圖／橘子關懷基金會提供）
▲台灣登山家呂忠翰在成功登頂世界第二高、海拔8,611公尺的喬戈里峰（又稱「K2」）。（圖／橘子關懷基金會提供）

記者黃建霖/臺北報導

台灣登山家「阿果」呂忠翰日前剛剛成功登頂海拔8,611公尺世界第2高峰——「K2」喬戈里峰，目前他人已下撤到Ali 營地，準備將精彩探險故事帶回。他在受訪時透露，這次攻K2由於自己的高地協作狀況不佳，因此最終是由他自己一人完成攻頂，整段行程、包括下撤時的風雪都很大，難度不小。

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呂忠翰提到，在今年整個攻頂季節K2的天氣都不理想，在28號他登頂後下撤時，風速大概有超過80。自己的高地協作Hussain在到山肩時的狀況不好，因此後來選擇先行撤退。所以這趟行程的後段他其實是獨自一人完成攀登，難度自然更加提升。

許多登山家都說過登頂後下撤的時間是最危險的，因為這時候登山者完成了目標，專注力和體能都有所下降，一不小心就容易陷入險境。呂忠翰這次在往下撤時風雪還是很大，但他仍然決意將自己的垃圾垃圾跟帳篷整理好背下山，維持當地的環境整潔。

截至目前，今年無氧登頂K2的登山家只有2位，其中一位就是呂忠翰。他也透過團隊表示，自己和提前下撤的Hussain目前人都平安沒事，也鼓勵還在山上努力的新攀登隊，希望他們都能平安達成目標。



前進十四峰｜大夢計畫：

台灣登山家呂忠翰(阿果)2013年首次攀登八千公尺高峰，世界第13高峰 - 迦舒布魯II (Gasherbrum 2, 8035m)，是台灣人首次在喀喇崑崙山脈登頂。

冒險的腳步沒有停止。阿果繼續挑戰14座八千頂峰，已完成8座登頂，創下台灣登山史紀錄。2023年成功登頂K2峰，親身邁向世界級冒險，更要將所見所學與冒險精神帶回台灣。

橘子關懷基金會倡議冒險精神教育價值，完成征服北極、前進南極點挑戰後，預計以三年時間贊助阿果八千頂峰攀登計劃計畫，進行世界第三極 –極高挑戰，完成剩下7座八千頂 峰攀登計劃計畫 。基金會期許成為青年勇於冒險的推手，打開冒險的各種想像，提供冒險支持和機會，讓青年具備挑戰自己的能力，突破舒適圈，迎向未知挑戰，將冒險精神的價值落實於生活中。冒險的一小步，人生的一大步，讓敢冒險的年輕人成為台灣進步的力量！

了解即時的呂忠翰(阿果)攀登進度，歡迎至「前進十四峰」官方粉絲團

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