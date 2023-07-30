超猛女大胃王！68歲赤阪尊子食量曝　菅原吞9kg茶泡飯原因太催淚

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不過，比賽暴食一度在日本遭抵制停播，赤阪順勢退出節目，鮮少出現在螢光幕上，睽違10多年再度露臉時，已經是一名退休的保險推銷員，身形消瘦許多，60多歲的她透露做過盲腸手術，不再暴飲暴食，當年可以喝下7.2公斤的紅豆湯，如今只喝6碗紅豆湯就飽了。節目偶爾會邀請68歲的赤阪擔任大胃王比賽見證人，她的出現掀起一波回憶殺。
今年3月過世的菅原初代，自2007年參賽以來曾奪下6次冠軍，被封為大胃王魔女，創下在10分鐘內吃完399碗蕎麥麵的超驚人紀錄，2015年接受台灣節目《背包踐客》的邀請，來台體驗夜市飲食文化，當時吃完重達14公斤的巨無霸什錦麵，還有9.5碗滷肉飯，驚人食量造成轟動。
而菅原初代會暴食的原因暗藏洋蔥，原來是她離婚後獨自撫養孩子，內心壓力過大，以吃來宣洩情緒。在節目力邀之下，她長達15年時間都活躍於大胃王界，2021年重返榮耀奪冠，直到去年宣布罹患大腸癌晚期後，才收掉經營的麵包店，開設畫展圓夢，她戴著毛帽和萌梓合影時，看起來已經非常虛弱，今年3月癌逝的消息曝光，享年59歲，一代傳奇就此消失。
現年48歲的佐藤綾里，因為長相貌似歌手安潔拉亞季，被主持人取名為「佐藤Angela」，也有3次冠軍紀錄，但驚人食量卻沒帶來桃花運，反而用餐時容易被餐廳列為不受歡迎名單，前男友還說「能吃很多的女性是可恥的」，讓她有點難過，打定終身單身不結婚的主意，且一天只能吃兩餐，控制飲食預算，才能避免開銷太大。目前她仍活躍於大胃王界，經常擔任綜藝節目嘉賓到各地品嘗道地美食。
年僅35歲的萌梓是偶像女團成員，2013年就開始挑戰大胃王比賽，2015年起連續獲得三連霸，而她身高僅156公分、體重42公斤，身形嬌小卻能吞下好幾公斤的飯，令人相當好奇，醫生檢查過後發現她的胃容量極大，能夠膨脹到5、6倍，所以才能吃完這麼多食物。
不過，萌梓2020年代表日本參與大胃王國際賽事，一度送醫急救，原因是太過緊張，導致「過度換氣症候群」發作，甚至吃到鼻水狂流，網友看了心疼，紛紛留言勸她退休。身為女團成員，萌梓工作類型多元，除了擔任《大胃王吃遍日本》的嘉賓之外，還受邀擔任觀光大使來台拍攝美食、經營自己的YouTube美食頻道，不必受限於大胃王這個頭銜，依舊能活躍於演藝界。