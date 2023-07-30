與NewJeans齊名！張天賦獲選富比士榜單　來台經歷文化衝擊

「香港新世代人氣歌手」MC張天賦全新單曲〈抽〉，來台北拍攝MV，並且邀請曾入圍金曲獎的導演黃婕妤執導MV，MC張天賦也挑戰劇情戲，在MV中飾演富家千金的司機一角；團隊更前往釣蝦場拍攝，一切都令他感到十分新鮮，笑說像是經歷了一次文化衝擊。 我是廣告 請繼續往下閱讀 出道不足兩年的張天賦已經於今年1月在香港紅館舉行了3場全場售罄的演唱會，同月推出他的首張個人專輯《This is MC》，他優異的成績也獲各界注意，更受周興哲之邀擔任其在香港演唱會的嘉賓，而MC張天賦也曾在未出道於街頭翻唱過周興哲的歌。此外，MC 天賦更憑著出色表現，獲選富比士 （Forbes)）2023年度亞洲青年榜單 （Forbes 30 Under 30 Asia），成為與NewJeans及林漢洲等超新星齊名的得獎者。▲▼張天賦來台灣拍MV，體驗文化衝擊。（圖／華納音樂提供） 單曲〈抽〉MV中MC張天賦飾演一名富家千金的司機，在MV中必須要駕駛車輛，他笑說：「真沒想到第一次來台北就要在這裡開車，尤其這邊是左駕所以很需要時間適應！」讓他忍不住笑說一時之間分不清楚方向。有趣的是，MC張天賦還跟著團隊去了釣蝦場，對於釣蝦文化相當好奇的他，看著一旁的釣客甚至有著屬於自己的釣具，感到相當驚奇。而對於此次到台北的心得，MC張天賦表示：「這次因為工作行程太緊湊了，吃了很多大家推薦的美食，但是沒什麼時間好好逛逛，覺得有點可惜。」吳慷仁超愛NewJeans「少女心噴發」！邵雨薇在法國咬牙幫男友追星韓國大勢女團 NewJeans 用iPhone拍MV 盤點7部用手機拍的大片韓團NewJeans用iPhone拍〈ETA〉MV！拿手機跳舞 粉絲一看就愛上梁朝偉助陣NewJeans沒拿酬勞！主動提議染白髮 1天創485萬點閱率