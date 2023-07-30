澳美軍演「直升機墜海」仍失聯！澳洲軍方稱將暫時停飛同款直升機
澳洲日前發生一起MRH-90太攀蛇（Taipan）軍用直升機墜毀事故，且時間恰好就在接見美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和國務卿布林肯（Antony Blinken）後。澳洲軍方今（30）稱全力搜查同時將暫時停飛其他MRH-90軍用直升機，並正式公佈四名機上失蹤的官兵身份。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《路透社》、《法新社》報導，澳洲軍方與美軍近期共同進行的大規模「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合軍演，不過這輛直升機在28日晚間，墜入了聖靈群島（Whitsunday Islands）附近海域。澳洲陸軍總司令史都華（Simon Stuart）今公布機上失蹤者身份，分別是同屬澳洲陸軍第6航空團的上尉萊昂（Daniel Lyon）、中尉紐金特（Maxwell Nugent）、二級准尉萊科特（Joseph Laycock）與下士納格斯（Alexander Naggs）。
澳國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，將對這起墜海事故進行全面性調查，不過澳洲警方表示，經過一天一夜搜索後，仍未發現4名失蹤機組人員的線索。
報導指出，至少3個國家的軍隊加入了澳洲警方的協尋行列，澳洲昆士蘭州（Queensland）警司麥唐納（Douglas McDonald）表示找到生還機組人員的希望還未破滅，強調現在仍進行的是「搜救行動」。
澳洲陸軍總司令史都華表示，陸軍將暫時全面停飛MRH-90直升機，直到確認該款直升機安全性無虞為止，正於澳洲進行訪問的美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）亦發表其哀悼，「我的心與參與聯演時失蹤的4名澳洲官兵同在」；此前，他和布林肯才剛在鄰近的大城市布里斯本與其他澳洲高層官員會面。