中職明星賽／陳金鋒入主台灣棒球名人堂！「感謝所有愛棒球的人」
一年一度的中職明星賽，今（30）日在台中洲際棒球場舉行，除了有中華隊與明星賽對決之外，賽前也由台灣棒球名人堂公開表揚「台灣巨砲」陳金鋒，恭喜他入主台灣棒球名人堂，陳金鋒說：「對我來說是很大的肯定，也是一種榮耀，感謝所有愛棒球的人。」
記者吳政紘/台中報導
陳金鋒今年在明星賽擔任中華隊亞冠賽總教練，這也是他生涯首度擔任中華隊國家隊總教練職務。陳金鋒跟亞洲「全壘打王」官大全、前「南英商工創隊教練」陳清傳、「開南商工創隊總教練」陳樹木以及「台中棒球教父」魏來長等一起入選。
陳金鋒說：「這是一個很大的榮幸，可以跟這些大前輩一起獲選，是很大的榮耀。」
陳金鋒從小學、國中、高中，甚至到棒球路上，可能幫助過的人，對他來說，都很感謝，他說：「會繼續為棒球貢獻。」
陳金鋒多次入選中華隊，是中華隊「不動第4棒」，他1999年加入洛杉磯道奇隊，2002年升上大聯盟，成為台灣第1人，開啟後輩選手挑戰大聯盟的風潮。旅美7年後，2006年返國加盟中華職棒La New熊隊，11年中職資歷，出賽752場、安打738、全壘打132、打點490、打擊率3成04，曾獲打擊王及打點王。