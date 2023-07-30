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今訪美展開和平之旅　郭台銘批在野黨：陷於敵友誤判「網內互打」

▲郭台銘今搭乘專機出訪美國前，他發表談話直指在野黨有的受制於既有形式、有的陷於敵友誤判，時常出現「網內互打」，未見具體整合行動。。（圖／記者翁子竣攝，2023.07.30）
▲郭台銘今搭乘專機出訪美國前，他發表談話直指在野黨有的受制於既有形式、有的陷於敵友誤判，時常出現「網內互打」，未見具體整合行動。。（圖／記者翁子竣攝，2023.07.30）

記者翁子竣／台北報導

爭取國民黨總統初選失利的鴻海創辦人郭台銘，今（30）日下午啟程前往美國展開和平、經濟開拓之旅，預計拜會美方戰略學家及有關決策單位。行前郭台銘發表談話，除力促台灣要「要和平，不要戰爭」構想；他更直指在野政黨，有的受制於既有形式、有的陷於敵友誤判，時常出現「網內互打」，未見具體整合行動。

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屢傳醞釀獨立參選聲勢的郭台銘，今下午約5點50分抵達台北松山機場長榮商務中心，並預計晚間搭乘專機展開訪美行。行前郭台銘發表談話指出，距離上次訪問美國，也不過才100多天；但不論台灣或他個人，面對的政經環境，卻已大不相同。

郭台銘說明，他這一次去美國，一方面拜訪學養豐富的戰略學家及智庫朋友，請教讓台灣遠離戰爭，永保安康的方法，同時也希望讓美國友人了解，台灣真正的主流民意是「要和平，不要戰爭」，台灣不希望變成下一個烏克蘭。

郭台銘強調，在台灣面臨戰爭或和平的關鍵時刻，超過六成的台灣選民認為，只有在2024年的大選，下架民進黨，才能讓台灣「轉危為安」。話鋒一轉，郭台銘直言，目前在野各政黨，有的受制於既有的形式規則，有的陷於政治攻防的敵友誤判，除了時常出現「網內互打」，更遲遲未見，回應主流民意的具體整合行動。
 
為此，郭台銘也呼籲，不論是「非綠」或是「在野」，各政黨領袖與先進前輩，都能開大門走大路，儘速推進「主流民意大聯盟」的整合工作，用具體的行動，回應基層民眾的心聲，創造總統大選與立委選舉，母雞與小雞的雙贏。

郭台銘說，在過去這段時間，他是以「二次創業」的精神，研究政策、學習政治，希望結合志同道合的朋友，一起將台灣從戰爭的邊緣，拉回到和平的道路上；這段過程，我雖然遭受造謠抹黑、甚至攻訐謾罵，但守護台灣的責任心與使命感，驅使他全心投入、無怨無悔，深信「一個人走的快，一群人走的遠」，「相向同行的道路上，沒有那麼多的敵人。」

最後，郭台銘說，他參與的每個活動、提出的每個主張，都是在回應廣大的基層民意，為「主流民意大聯盟」厚植更廣泛的社會基礎；未來仍將深入基層的「祈福之旅」，走遍台灣每一塊土地，投入他畢生累積的有形、無形資源，讓堅持「兩岸和平、經濟繁榮、政治清廉」的基層從政者，都可以不憂不懼的朝向成功勝選之路，大步邁進，並用具體行動，促成主流民意的大團結、大勝利。

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