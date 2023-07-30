不選了基隆立委了！謝立功談在野「成功不必在我」　曝柯文哲規劃

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謝立功說，針對近期基隆立委藍白合以及民眾黨黨內提名爭議部分，由於考量基隆立委在野確實必須團結，才能下架無視人民痛苦的民進黨；黨主席柯文哲曾當面告知，基隆區域傾向禮讓藍營參選人而不提名，也建議他多思考其他做法，要服務人民還有很多方式可選擇。他則是先持續勤走基層，發現並解決基隆鄰里問題。
未料，在競選過程中，竟出現了原國民黨籍市議員呂美玲的「討打」事件，且亦有傳出加入民眾黨的消息。「討打之亂」風波，若不慎重應對，將衝擊民眾黨全台選情，所以呼籲黨中央能盡快澄清。沒想到，竟然有人以為是怕呂美玲搶走立委提名，才發文「黑」民眾黨，實令人遺憾。
謝立功說，他在過去擔任秘書長二年多來，每日思考的就是如何讓民眾黨更茁壯，讓柯文哲主席的理念能拓展，去年更是全台輔選走透透，這些各地候選人都能作為見證，更也無愧於心；但此次對他的人格侮蔑至此，是他不能接受的「我想，當初跳出來，是為了帶起民眾黨全國選舉的氣勢，但發展成現況，選區域立委可能已經不是我最重要的課題」。
謝立功認為，當前最重要的課題是，繼續宣揚民眾黨愛護台灣保衛中華民國的理念，並促進政黨輪替。因此，在經過深思熟慮後，他當初提出的「新形態藍白合」，本意是希望打造「市長藍、立委白、議長綠」的「聯合政府」，這也是符合柯文哲主席提出的政策方向，更是對基隆發展正向助益的做法。但經歷過此種抹黑、抹綠的侮蔑事件，他一生擔任公職、教職為國為民，絕不接受這種沒水準的攻擊。
因此，他正式宣布，民眾黨基隆區域立委部分決定交給其他有志之士「成功也不必在我」，而他未來將會用他的方式繼續努力，繼續找出基隆問題，並協調各方資源與單位解決基隆民眾問題，他說，「想這才是民眾黨『以民為本』的初衷。