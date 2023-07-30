民進黨首度成立韓國後援會　卓榮泰：113相約台灣決定未來

我是廣告 請繼續往下閱讀
卓榮泰首先向大家講述賴清德三項特質「認真、堅持、信賴」，他表示賴清德的「認真」，在就任副總統的第一年時間當中，每周固定與8位各行各業的專家、學者，用讀書會的方式，以8個主題來探索台灣現在跟未來可能面臨的問題，討論了整整一年。
他接著說，第2年賴清德又與這8位專家、學者，分別以經濟、文化、金融、環境、司法、國防、外交、青年等8個重大議題，分別成立8個小組，並每週進行探討；到了第3年，則是將前2年所累積的經驗和結果整理，交由智庫轉化成向人民訴求的國家未來藍圖跟方向；現在是第4年，賴清德要把前面3年努力的研究成果，以認真的態度，成為未來競選主軸跟政見呈現給全國的人民看。
而賴清德的「堅持」。卓榮泰表示，2015年台北所舉行的AIT美國國慶酒會上，賴清德提出民進黨的英文縮寫字母「DPP」新的解釋，也就是民主、和平、繁榮，民主是更謙虛地去傾聽民意、和平是以尊嚴前提下去追求安全、繁榮則是在注重經濟發展的過程當中，不可忽略社會公平的分配，賴清德以這樣的方式，作為2024年總統大選的主要想法。遠在2015年的時候，賴清德便已提出保衛台灣和真正安全和平的方式，而現在賴清德說，「過去為民主打拚，未來為和平奮鬥」，訴求和人民一起用尊嚴及安全來保障台灣和平，這就是賴清德的堅持。
至於「信賴」，卓榮泰表示，信賴台灣之友會的組成，是要向台灣社會推薦大家共同支持且可以信賴的人，使賴清德所提出讓人民安心的政策，可以獲得執行；重要的是，讓台灣更加一步取得國際友人的信賴，讓台灣能夠永遠的站在民主陣營，讓信賴台灣，「對內取得人民的信賴，對外爭取國際的信賴」。
卓榮泰接著表示，在印太戰略線上，今天把最北邊的韓國補上，加上已經成立的日本、菲律賓、馬來西亞、東南亞，以及即將在8月3、4日，澳洲、紐西蘭成立4個信賴台灣之友會，8月17、18日，則是在越南跟泰國相繼成立後援會，整體的拼圖已經完整。我們一定會結合世界所有的民主夥伴，讓關係更加強健的結合在一起。2024年的這場選戰，當然是民主跟專制的選擇，相信只有賴清德能夠帶領台灣贏得民主與和平。
卓榮泰強調，這次將近60個海外組織的成立，絕不是授旗、喊完口號後就結束工作，未來還有160多天，希望大家向身邊能夠回到台灣投票的人拜託，投下賴清德這一票，也希望大家能夠更加關注賴清德為台灣所提出的願景，最重要的是「1月13、相約台灣」，投下勇敢而關鍵的一票，一起決定台灣未來的關鍵命運，迎接勝利的台灣。
韓國信賴台灣之友會理事長姜寧瑋致詞表示，感謝各位理事及大家的支持、奉獻，讓今天的信賴台灣之友會能順利召開。他表示，韓國華僑於韓國定居已有100多年的歷史，並有9成的華僑持有中華民國護照，對他們來說「韓國是第二個故鄉，他愛台灣也愛韓國」，作為橋樑的前鋒，此次理事會很榮幸能為台灣及僑社，擔任一些角色，而在號召活動過程中，也期望能凝聚大家的力量，共同支持能把事情做好、做對的候選人。
姜寧瑋接著表示，賴清德的發言令他印象深刻，賴曾說，「民進黨不僅是注重民主、自由、人權的政黨，也是主張愛與和平且非暴力的政黨，更是長期主張生命共同體、族群和諧相處」，代表只要共同為中華民國努力，認同台灣的就是台灣人。姜寧瑋說，這不僅是民進黨的理念，更是賴清德的意志，目的就是團結台灣。
姜寧瑋強調，團結一致便能將危機化為轉機，他更要將中華民國的精神推廣至社會，邀請優秀人才共同推動中華民國和僑社的希望工程，相信未來賴清德成為國家元首後，也會持續帶領大眾，將台灣打造成為和平的台灣、創新繁榮的台灣，以及公義永續的台灣。最後也呼籲，中華民國台灣是共同的民主價值，喊話明年1月返台投下神聖的一票，用行動及選票支持賴清德。