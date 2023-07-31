U12世界盃少棒賽今晚陳昶叡先發抗德！中華隊完整轉播賽程、名單

專訪／阿跨面這段可炸了！讚陳金鋒台南之光　獨愛小龍女「霖霖」

▲《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面是「霖霖」李芷霖的超級鐵粉。（圖／記者路皓惟攝）
▲《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面是「霖霖」李芷霖的超級鐵粉。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟/台中報導

年度重頭戲中職明星賽於7月30日在台中洲際棒球場正式開打，賽前邀請到《大嘻哈時代2》的冠軍、台灣新一代「嘻哈才子」阿跨面，以及人氣爆棚的「Green Father」比杰到場表演，兩位嘉賓接受《NOWnews今日新聞》獨家採訪。

我是廣告 請繼續往下閱讀
阿誇面以有態度的歌詞、標誌性的墨鏡，以及個人風格強烈的藍白拖裝束，在節目播出後馬上成為眾人矚目的焦點，他用台語將繞舌歌曲寫成詩，以此創作方式讓他的音樂獨樹一幟，豐富了台灣嘻哈音樂的多元性。

今年6月阿跨面擔任樂天桃猿「動紫趴」表演嘉賓，這是他首次踏進棒球場，今天明星賽再度受邀演唱，直呼明星賽的氣氛特別不同，「這次我是第一次走進球場裡面，空間感很大，表演起來特別不一樣，要有更多不同面向去表演。」阿誇面說。

身穿印著「風光少年兄」的球衣，阿誇面賣力演唱〈男子漢一匹+心〉、〈陷眠〉招牌歌曲，炸翻洲際棒球場，他表示非常沉浸在自己的表演狀態中，現場球迷回饋也很熱烈，感覺非常舒服。

阿誇面的天分不僅止於音樂，在現場丟簽名球送粉絲的投球架勢，更是獲得棒球科班出身的比杰讚賞，「我從拿球到揮臂最基本的動作教起，我覺得他四縫線投得很棒，重點是戴著手套丟，控球還能這麼準，我覺得他投得超棒。」

▲以前是棒球科班出身的「Green Father」比杰，賽前特別向阿跨面（左）傳授投球技巧。（圖／記者路皓惟攝）
▲以前是棒球科班出身的「Green Father」比杰，賽前特別向阿跨面（左）傳授投球技巧。（圖／記者路皓惟攝）
雖然阿誇面對於棒球了解不多，只有小時候陪阿公看過比賽轉播，但他今天完全被棒球場熱烈的氣氛感染，未來有時間一定會進場看球。他也提到，自己對今年入選台灣棒球名人堂的台灣巨砲「鋒哥」陳金鋒最有印象，同樣來自府城的阿跨面更大讚鋒哥是「台南之光」。

明星賽除了阿跨面精彩的演出之外，場邊嬌點就屬「百人女孩應援團」，當聊到職棒啦啦隊的話題，阿誇面馬上變得害羞，他透露自己最喜歡的是味全龍啦啦隊的「霖霖」李芷霖，「我是她的超級粉絲，從她在大嘻哈時代2當舉牌女郎的時候就已經喜歡她了，第一眼看到她，內心就是『OH DAMN！太誇張了』。」比杰則在一旁爆料，「他在錄影現場從沒摘下墨鏡，但為了霖霖直接拔下墨鏡。」

「霖霖」今天也來到明星賽現場，還特別阿誇面打聲招呼，讓阿誇面直呼感覺心臟爆擊，他笑說：「今年明星賽全場裡面，我只看到一個女明星，完全就是spotlight！」

隨著大嘻哈的熱潮，阿誇面走紅後也受到了更多人的關注，他表示，現在已經適應了這樣的生活，接下來的目標就是努力創作音樂，希望能盡快可以發個人專輯。

▲中職明星賽邀請《大嘻哈時代2》冠軍、台灣新一代「嘻哈才子」阿跨面擔任表演嘉賓。（圖／記者路皓惟攝）
▲中職明星賽邀請《大嘻哈時代2》冠軍、台灣新一代「嘻哈才子」阿跨面擔任表演嘉賓。（圖／記者路皓惟攝）

中職明星賽／林立雙安獲MVP！傷勢無礙例行賽正常出賽沒問題

中職明星賽／陳金鋒執教國家隊首戰吞敗　餅總：重要是亞冠賽贏球

中職明星賽／林子豪挨觸身球退場　餅總說沒事：稍微擦到當下痛

中職明星賽／陳金鋒入主台灣棒球名人堂！「感謝所有愛棒球的人」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀