專訪／棒球科班出身的饒舌歌手　比杰明星賽秀肌肉自豪棒打平鎮

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然而，比杰的背景非常特別，過去其實是棒球科班出身，但他在高中畢業後選擇放下手中的手套和球棒，改拿起了麥克風，投身於音樂的世界，做起自己最愛的事情。
比杰棒球生涯始於國小五年級，在新北市新埔國小接受正規棒球訓練，而效力富邦悍將的陳真和林澤彬都曾是他的隊友。比杰參與過許多大小不同的棒球盃賽，曾在對戰青棒強權平鎮高中擊出安打，還有被現效力於樂天桃猿的邱丹觸殺出局，至今都令他難忘。
過往比杰幾乎天天在棒球場揮灑汗水，如今在中職明星賽以不同身分重新回到球場，他自嘲是以前是候補球員：「基本上我都在做同一件事情，那就是在場邊唱歌，帶動球隊氣氛，大家都以為我是在打球，其實我是在練唱歌！」
自南港高工畢業後，比杰就決定放棄棒球，大學一年級轉念流行音樂系，並從那時起專心鑽研音樂，並累積自己的饒舌作品。「因為發現自己對棒球真的是沒天分，於是決定轉換跑道，做自己熱愛的事情，開始專心做音樂。」他說。
當聊到職棒啦啦隊的話題時，已經有穩定交往女友的比杰，馬上展現超強的求生慾，他用超認真的態度說：「我真的就只是在旁邊看而已，倒是我女友有去拍啦啦隊。」
比杰過去打棒球時擔任內野手，相當欣賞王勝偉和陳江和的內野守備技巧，不過現在他最喜歡的球員是天使二刀流好手大谷翔平，以及效力紅襪的台灣旅美好手張育成，「每天我早上起來就會看他們的表現，每天必刷Highlight影片。」
比杰透露，接下來的計畫是專心創作音樂，預計在9月和10月分別發布新歌，要粉絲可以好好期待一下。