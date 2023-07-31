信義區持刀隨機砍人！1人「頸部穿刺」送醫 醉男稱不記得遭收押
北市信義區發生砍人事件！29日晚間7時30分，52歲的柯姓男子疑似因為飲酒，竟然站在路口，隨機持刀追砍3名騎士，導致2男1女受傷，所幸周邊熱心民眾見狀衝上前制止，合力將柯男制伏，3人送醫治療後均無生命危險，警方訊後依殺人未遂將柯男移送，30日晚間檢方聲押獲准。
記者孫唯容／綜合報導
警方指出，根據初步調查，柯男為中坡南路某水果攤的員工，29日晚間7時30分，在住家附近小吃店飲酒後返回水果攤，突然殺紅眼抄起30公分時的菜刀，衝向馬路隨機砍殺騎士。
根據監視器畫面，柯男不到30秒竟試圖揮砍3名騎士，王姓男騎士、侯姓女騎士先後遭柯男從後方攻擊，兩人加速逃亡，沒被拉下攻擊，不過後方的劉姓騎士遭柯姓男子攔去路後被拉下車，持刀一陣狂砍，所幸周邊民眾見狀立即上前合力制伏柯男。3名受傷民眾分別受到包括頸部穿刺傷、後背、手臂等多處刀傷，所幸送醫後無大礙。
警方獲報到場時，隨即將柯男壓制上銬，並查口犯案用水果刀；後續警方將柯男帶回警局偵訊並進行酒測，發現他體內的酒精濃度高達為0.63MG/L，柯男自稱因酒醉精神混亂才犯案，自己不記得發生何事。警方詢後依涉嫌殺人未遂、傷害罪嫌移送台北地檢署，檢方複訊後在30日晚間向法院聲押獲准。