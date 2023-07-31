台股漲也難撐住匯價？新台幣早盤開升後一度翻貶破31.4元
全球金融市場上周迎來超級央行周，歐美央行如市場預期升息1碼，對於下次是否升息將依據經濟數據決定，美元指數轉趨盤整，不過，即便台股今（31）日開高走高漲，盤中逾百點，新台幣兌美元則開升後，一度回貶破31.4元，高低價差快1角，目前在31.39元平盤上下震盪。
記者顏真真／台北報導
根據數據顯示，美國通膨降溫，市場預測7月可能是美國聯準會(Fed)今年最後的一次升息，美元指數一度回弱，之後又回到101.6附近盤整，而亞洲主要貨幣兌美元則升貶互見，其中韓元今日早盤則盤整偏升，來到1272.95兌1美元，人民幣兌美元中間價上修至7.1305價位，離岸人民幣也升值來到7.1456兌1元。
此外，日本央行宣布調整殖利率曲線控制（YCC）的計畫，允許10年期國債殖利率升至目前0.5％的上限之上，市場將其視為政策緊縮週期的開始，日圓大幅震盪，今日早盤呈現偏弱盤整格局，在141.44兌1美元附近。
至於新台幣兌美元在上周五爆量重貶收31.39元，創逾8個半月新低之後，今日早盤以31.35元、升值4分開出後，一度跟著台股走揚，回升至31.335元、升值5.5分，但隨後止升回貶，一度貶回31.4元價位，來到31.421元、貶值3.1分，高低價差快1角，目前在31.39元平盤上下震盪。