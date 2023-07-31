震撼彈！直呼局勢成同志間相猜忌　謝典林宣布「即日退出國民黨」

謝典林退黨！姐姐謝衣鳳尊重決定　否認家族有挺侯挺郭「雙保險」

▲謝典林昨在臉書發文宣布，即日起退出國民黨，謝典林胞姊謝衣鳳今受訪對謝典林決定表示尊重，並否認外界揣測「雙保險」一說。（圖／翻攝謝衣鳳臉書）
▲謝典林昨在臉書發文宣布，即日起退出國民黨，謝典林胞姊謝衣鳳今受訪對謝典林決定表示尊重，並否認外界揣測「雙保險」一說。（圖／翻攝謝衣鳳臉書）

記者翁子竣／台北報導

支持鴻海創辦人郭台銘的彰化縣議長謝典林，昨在臉書發文宣布退黨，並直言局勢成「同志間相猜忌的肅殺氣氛」。對此，謝典林胞姊、國民黨立委謝衣鳳今（31）日受訪對謝典林決定「身為家人表示尊重」。而謝典林挺郭立場鮮明，與支持國民黨總統參選人侯友宜不同，謝衣鳳也同時否認外界揣測「雙保險」一說，是自身抉擇的不同。

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自郭台銘角逐國民黨總統初選失利後，仍不斷醞釀獨立參選聲勢，謝典林更屢屢與郭台銘同框，引發揣測聲浪。謝昨在臉書發文宣布即日起退黨，並稱「在情感上，無法繼續與國民黨並肩作戰，還是感到有些惆悵」；局勢演變至今，成同志間相猜忌的肅殺氣氛。

謝衣鳳今受訪則說明，6成以上台灣民眾盼政黨輪替讓台灣更前進，基於此理由國民黨不管在區域立委、總統提名，都朝著共同目標前進。他強調，謝典林是他的家人，身為家人當然有親情壓力，但也不如同外界所說，是在為選舉做「雙保險。」

此外，謝衣鳳表示，他們有不同工作場域、不同交友關係，對自身在政治抉擇都不盡相同；但觀察謝典林與民眾黨總統參選人柯文哲、郭台銘互動情形，目前都還在黨紀規範中。

他直言，不解為何謝典林選在凌晨宣布退黨，但也不用過多臆測，或許是受到壓力，「身為他的家人，對於他的決定表示尊重」，呼籲接下來選舉不要再給小雞過多壓力。

謝衣鳳也提到，國民黨秘書長黃健庭稍早與他通電，對方希望說法必須照顧到侯友宜競選辦公室與候選人立場，將危機控制在黨的範圍內，不希望影響到侯友宜的訪日行程。

至於目前與謝典林聯繫情形？謝衣鳳坦言，「他現在好像聯繫不上」，自己也沒有打電話，今天即便是親人，但當跨越黨紀紅線時，他也會做出黨紀處分，不過謝典林先選擇退黨，無法以姐姐的角色給他家人上的支持，「我也要對他表示抱歉」，但身為黨部主委就有必須承擔的職責。

是否家人與謝典林有溝通？謝衣鳳指出，在謝典林宣布退黨前，的確有對其做一些勸服，但若還是執意往這方向前進時，大家也是表達尊重。

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