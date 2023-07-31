謝典林退黨！姐姐謝衣鳳尊重決定　否認家族有挺侯挺郭「雙保險」

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謝衣鳳今受訪則說明，6成以上台灣民眾盼政黨輪替讓台灣更前進，基於此理由國民黨不管在區域立委、總統提名，都朝著共同目標前進。他強調，謝典林是他的家人，身為家人當然有親情壓力，但也不如同外界所說，是在為選舉做「雙保險。」
此外，謝衣鳳表示，他們有不同工作場域、不同交友關係，對自身在政治抉擇都不盡相同；但觀察謝典林與民眾黨總統參選人柯文哲、郭台銘互動情形，目前都還在黨紀規範中。
他直言，不解為何謝典林選在凌晨宣布退黨，但也不用過多臆測，或許是受到壓力，「身為他的家人，對於他的決定表示尊重」，呼籲接下來選舉不要再給小雞過多壓力。
謝衣鳳也提到，國民黨秘書長黃健庭稍早與他通電，對方希望說法必須照顧到侯友宜競選辦公室與候選人立場，將危機控制在黨的範圍內，不希望影響到侯友宜的訪日行程。
至於目前與謝典林聯繫情形？謝衣鳳坦言，「他現在好像聯繫不上」，自己也沒有打電話，今天即便是親人，但當跨越黨紀紅線時，他也會做出黨紀處分，不過謝典林先選擇退黨，無法以姐姐的角色給他家人上的支持，「我也要對他表示抱歉」，但身為黨部主委就有必須承擔的職責。
是否家人與謝典林有溝通？謝衣鳳指出，在謝典林宣布退黨前，的確有對其做一些勸服，但若還是執意往這方向前進時，大家也是表達尊重。