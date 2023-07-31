中彰投議長只他堅守藍軍 張清照：支持侯友宜至始至終立場不變
彰化縣議長謝典林宣佈退出國民黨，外界解讀為準備力挺郭台銘獨立參選，其實早在國民黨徵召侯友宜參選當天，南投縣議長何勝豐即宣佈退黨，是本屆第一位宣佈退黨的地方議長。原本一片藍的中彰投，3位議會龍頭只剩台中市議長張清照仍是國民黨籍，張清照今透過幕僚表示，他尊重每個人的選擇，自己支持國民黨提名的總統參選人，至始至終未改變立場。
記者顏幸如／台中報導
國民黨在台中市、彰化縣議會都握有過半席次；南投縣37席議員，無黨籍15席最多、國民黨13席次之，國民黨雖不再是最大黨，但無黨籍多友藍人士。今年3月1日議長選舉，中彰投正副議長全由國民黨囊括。
鴻海集團創辦人郭台銘妻子曾馨瑩娘家在南投市，郭台銘身為南投女婿經常回饋南投，也與何勝豐、南投縣長許淑華等人有密切互動，何勝豐被外界列入「挺郭議長」名單，郭在中部的大型造勢活動，皆可見何勝豐身影。5月17日國民黨中常會宣佈徵召新北市長侯友宜參選總統當天，何勝豐恰好以「保持行政中立」為由，宣佈退出國民黨，聲明中加了句「讓許縣長無後顧之憂好好施政」，留給外界想像空間。
謝典林屬政三代，祖父謝言信、母親鄭汝芬、姐姐謝依鳳先後擔任立委，謝家在南彰化擁有半邊天。在北彰化，基層實力堅強的彰化溫家，推出政二代溫宗諭（父親是前市長溫國銘、伯父是前立委陳杰）參選下屆立委，挺郭色彩鮮明的溫宗諭布局甚久，卻在7月12日國民黨內登記截止當天宣布不登記，團隊表示不排除獨立參選的可能性，當時地方即議論，溫宗諭放棄登記，是否為郭台銘將參選的徵兆？
中彰投屬共同生活圈，郭台銘和民眾黨主席柯文哲、民進黨總統參選人賴清德幾乎每星期都安排行程，「決戰中台灣」的態勢相當明顯，反觀侯友宜並不常出現。如今彰投兩位議長相繼退黨，台中市議長張清照被問及此事，透過幕僚表示，他尊重每個人的選擇，自己至始至終未改變立場，支持國民黨提名的總統參選人。