前瞻預算台北比高雄少7倍？陳建仁：沒有偏重特定縣市
中央前瞻預算分配，台北僅184億，比高雄少7倍，有藍營議員喊「別分顏色」。行政院長陳建仁今 （31）日對此受訪指出，臺北市是全國有最多的統籌分配稅款跟一般性補助款的城市，都是全國最高，今年就高達到650億元，所以前瞻建設的預算，實際上並沒有偏重哪一個特定縣市。
記者李春台/綜合報導
陳建仁表示，前瞻建設本來就是為了要因應國內外產業技術創新發展的趨勢，而且要來平衡城鄉的發展。前瞻建設的預算，實際上都是通過國會的審查，並由地方政府來提出申請，他並舉例說明，像是桃園市跟新北市這些發展快速的城市，就提出比較多的申請，比臺北市還來得多。
陳建仁指出，前瞻建設實際上有很好的成果，行政院、國發會或者各部會最近也都在跟大家說明，以最近的颱風來看，可以發現這次颱風南部並不會因為供水混濁而沒有辦法供水，再加上淹水地區也不再淹水，這就是水環境建設所帶來很好的成果；而且在今年面臨到新的百年大旱，但是南部也沒有缺水之苦，這就是因為前瞻建設的水環境建設相當成功，才有這樣的成果。
陳建仁最後強調，政府是絕對誠心地來聆聽社會各界，以及人民對於政府的建議，但是任何公共議題的討論，都應該要根據事實，不可以信口開河，大家一起來努力打造臺灣成為一個更堅韌、更溫暖的國家。