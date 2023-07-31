耐斯醫美診所跨出北部 首選台中七期打造星級旗艦館

深耕台北醫美界10餘年的耐斯醫美診所，看好台中市發展潛力，跨出北部首站，即砸億元重金插旗台中七期，打造200多坪五星級旗艦館，30日開幕賓客雲集。診所董事長張軒銘表示，經過半個月試營運，對台中醫美市場更具信心，預約手術已經排到8月底。
記者金武鳯/台中報導
耐斯醫美診所台中館30日下午開幕，包括立委王婉諭、台中市議員張廖乃綸、羅東聖母醫院林健盛副院長和樂天女孩筠熹等到場致賀。診所董事長張軒銘表示，耐斯在北部深耕十餘年，當計劃要跨出北部發展時，他力排眾議，以三大原因首選台中。其一是，他曾在台中唸書，私人情感把台中當第二故鄉。第二，台中市是全台第二大城市，人口數多，具消費潛力。第三，台中市的城市規劃與發展，和耐斯診所高端品牌與質感相符。
耐斯醫美診所台中館位於台中七期市政路，鄰近台中歌劇院， 200坪挑高空間與低調奢華裝潢，提供舒適看診環境。張軒銘表示，台中旗艦館特色多，包括引進兩座醫學中心等級的正壓手術室，還有多項全台數一數二專業新穎設備。此外，醫師陣容堅強，團隊共有16人進駐，其中5人是整形外科醫師，以整形外科為主，並提供親切專業諮詢，慣徹「全方位、專業、安心」集團精神。
耐斯醫美台中館經過半個月試營運，對台中醫美市場更具信心。張軒銘表示，台中消費者熱衷諮詢項目，與台北館大致相同，前三名分別是隆乳、抽脂和削骨。不過，台中人更「阿沙力」，從諮詢到手術大約只須一到二周，做決定快，目前手術已排到8月底。不像台北人資訊多，往往要貨比三家，以致諮詢到手術得花上一到二個月。
配合耐斯醫美台中診所開幕，特別規劃長達一個月活動，不管是不是耐斯醫美會員，皆歡迎到館參觀，詳情可至耐斯醫美診所粉專查詢。