黃嘉千跨國提告家暴！「官司判決出爐」 夏克立證實：我是無辜的
藝人黃嘉千與加拿大籍演員夏克立去年7月宣布離婚，結束16年婚姻。兩人對簿公堂打跨國官司，歷經1年半，官司有了新進展，黃嘉千在加拿大提告夏克立家暴，判決出爐夏克立獲不起訴，黃嘉千敗訴。
記者薛羽彤/綜合報導
黃嘉千與夏克立爆出婚變後，兩人的離婚官司在加拿大與台灣開打。據《三立新聞網》報導，今（31）日傳出夏克立在加拿大官司結果出爐，法官認為夏克立並無相關不法行為，因此判黃嘉千指控的罪名不成立，撤銷所有對夏克立的刑事告訴。對此，夏克立在受訪時回應「我是無辜的。就像我一直說的那樣」，並表示未來會帶著證據回台灣繼續進行官司。
黃嘉千與夏克立離婚消息曝光後，雙方親友隔空叫囂，兩人離婚原因引發外界猜疑。昔日夫妻分開後撕破臉，官司纏身，夏克立一度自比為「加拿大版強尼戴普」認為被抹黑，如今加拿大法院還他清白，之後在台灣的官司判決為何，依然是眾人關注焦點。
※【NOWnews 今日新聞
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