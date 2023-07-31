謝典林退出國民黨 李正皓：郭台銘進軍2024攻擊號角
彰化縣議長謝典林昨日深夜宣布退出國民黨，為2024大選投下震撼彈，對此政治評論家李正皓今（31）日表示，謝典林的退黨聲明中提及，「在情感上，無法繼續與國民黨並肩作戰，還是感到有些惆悵」，這段文字正是出自2019年郭台銘退黨聲明的開場，而郭台銘下一句則說是「但在理智上，我知道我正在做一件對的事，一件將翻轉中華民國命運的大事」，認為謝典林的退黨就是郭台銘進軍2024的攻擊號角，背後更有六大政治意義。
記者陳威叡／台北報導
對於謝典林的退黨，李正皓斬釘截鐵地說，這就是郭台銘陣營進軍2024年總統大選的攻擊號角，背後更有六大政治意義。首先，謝典林的退黨只是第一張骨牌，未來會有更多的實力派人物退黨加入郭台銘陣營；第二，此舉宣示了郭台銘陣營過去2個月的戰略模糊策略轉向，未來將轉成戰略清晰，在選戰中不再打曖昧模糊仗。
李正皓說，第三是戰略模糊的空間沒了，國民黨的小雞也將強迫選邊站，一邊是92億元股利怎麼花，另一邊是挺著胸膛倒下，這個選擇很艱難；第四是黨主席朱立倫的角色更加重要，只要朱立倫的天秤正式傾向非綠整合，侯金體制再怎麼打死不退也無力回天。
李正皓說，第五個意義是柯文哲重傷，民調未來一去不復返，唯一的活路是坐下來與郭台銘談整合；最後認為，這對民進黨來說「短多長空」，短期非綠陣營網內互打賴清德民調可得利，但如果非綠陣營真的整合成功，總統大選將進入最血腥的短兵相接割喉戰，賴清德陣營需小心。