搶攻月餅禮盒商機 奶皇流心＆蛋黃酥經典不敗

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此外，印月還推出鳳梨月餅｢鎏金旺來｣，餅皮與流心月餅一樣選用自家製的港式奶皇皮，內餡精選酸香氣味突出的純正土鳳梨，加上以法國君度橙酒泡漬的日本頂級橘子絲，揉合出酸、香、甘、甜、果香與花香激盪的豐饒層次，連外國人都瘋迷。
總經理王永勳表示，疫後人與人連結增溫，社交活動熱絡，帶動送禮商機，看好今年中秋商機有望突破以往，更上層樓。即日起～8月31日開放預購，早鳥可享不限盒數、全面95折的優惠價。
日月千禧酒店今年特別與世界麵包大師王鵬傑合作，推出兩款聯名月餅禮盒「禧饌逢月」與「禧饌采月」；前者包含王鵬傑代表作心蛋黃酥及專為日月千禧設計的獨家口味鐵觀音蛋黃酥。「禧饌采月」則有廣式小月餅三款及小月娘。至於禮盒設計，是以手繪山水、月亮表現登高望月意境，搭配上紫、金色調，質感非凡。
日月千禧酒店總經理許瑄芷表示，王鵬傑父親是烘焙業出身，從小耳濡目染展現烘焙天份，他第一個學會的作品就是蛋黃酥，經過多年研發獨創的心蛋黃酥，古銅色光澤，展現焦糖化的酥脆外皮，內餡結合100%契作在地小農紅豆、鹽漬熟成28-30天的飽滿鹹蛋黃，且採特殊烘烤手法，平凡中創造不凡，已成為秒殺搶購的夢幻逸品。9月11日前訂購，享每盒特價850元。
台中林酒店推出純手工自製的中秋禮饌，連續七年口碑熱銷的松子蛋黃酥禮盒，即日起至9/19(二)止，享早鳥優惠95折，原價$980元禮盒(12入)，優惠每盒$931元。凡是訂購100盒(含)以上，可獨家享有9折優惠。
台中林酒店主打的松子蛋黃酥禮盒，著重真材實料。其美味的秘訣是採用屏東萬丹紅豆熬製而成的烏豆沙，搭配智利松子及產自彰化的鹹蛋黃。傳統豆沙飽滿而鬆軟的口感，搭配鹹香的蛋黃，烤至酥香、皮薄且層次分明，整顆咬下，可嚐到酥、鹹、甜的完美平衡。精裝美味的松子蛋黃酥禮盒，將是今年中秋節伴手禮的首選，讓大家都能在月圓之日與家人歡聚品嚐。早鳥優惠95折，即日起至9月19日截止。
搭配中秋送禮，推出櫻花蝦極品XO醬禮盒，採用嚴選東港櫻花蝦、干貝、金華火腿等十多種配料製作而成，加上主廚的秘製配方，適合各種烹調方式或沾醬使用。香氣十足、香辣有勁，搭配上精美禮盒亦是送禮的最佳選擇。