隋棠PO旅遊心得遭疑「不該發文」　本人親回：旁人沒什麼好置喙

Jennie「5天飛4國家」忙翻！公開滿檔行程嘆：不知道怎麼活下來的

▲Jennie 28日公開在坎城行程幕後的影像紀錄，影片中她提到自己在5天內飛了4個國家，忙碌多日的她忍不住嘆氣：「不知道我是怎麼活下來的。」（圖／美聯社／達志影像）
▲Jennie 28日公開在坎城行程幕後的影像紀錄，影片中她提到自己在5天內飛了4個國家，忙碌多日的她忍不住嘆氣：「不知道我是怎麼活下來的。」（圖／美聯社／達志影像）

記者賴禹妡/綜合報導

南韓人氣女團「BLACKPINK」成員Jennie日前出演HBO影集《The Idol》（偶像漩渦），這是她首部進軍好萊塢的美劇作品，也為此在5月登上坎城影展。而Jennie 28日公開在坎城行程幕後的影像紀錄，同時間她也正在進行BLACKPINK世界巡演，影片中她提到自己在5天內飛了4個國家，忙碌多日的她忍不住嘆氣：「不知道我是怎麼活下來的。」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Jennie於個人YouTube頻道上傳坎城影展幕後工作的影像紀錄。（圖／翻攝自「Jennierubyjane Official」YouTube頻道）
▲Jennie於個人YouTube頻道上傳坎城影展幕後工作的影像紀錄。（圖／翻攝自「Jennierubyjane Official」YouTube頻道）
Jennie在28日於個人YouTube頻道上傳坎城影展幕後工作的影像紀錄，她先是錄下了走上坎城紅毯前的準備過程，隔天在接受《The Idol》出演訪談前，她在妝髮時透露自己前一天完全沒吃東西，一邊吃泡麵一邊滿足地說：「太好吃了！」 

▲Jennie在妝髮時透露自己前一天完全沒吃東西，一邊吃泡麵一邊滿足地說：「太好吃了！」（圖／翻攝自「Jennierubyjane Official」YouTube頻道）
▲Jennie在妝髮時透露自己前一天完全沒吃東西，一邊吃泡麵一邊滿足地說：「太好吃了！」（圖／翻攝自「Jennierubyjane Official」YouTube頻道）
Jennie在接受訪問前心情相當緊張，不斷對著空氣練習台詞，工作結束後整個人狀態明顯放鬆不少，不但對著窗戶外大叫發洩心情，更不斷稱讚外頭美麗的風景。Jennie指出，她在這4天裡有2天在開演唱會，接著馬上飛來坎城繼續跑行程，「不知道我是怎麼活下來的」，接著她更補充自己在5天內從新加坡飛到法國，再從法國去到澳門，又從澳門來到尼斯，最後Jennie嘆了一口氣提起微笑表示：「現在全部都結束了。」 


Jennie狂被罵表演划水！登《BBC》首度正面回應：讓粉絲們失望了

Jennie首部美劇演技狂受好評！《富比士》大讚：有資格獲得艾美獎

Jennie身體早就出問題！3年前自曝「像個老奶奶」：全身都是毛病

Jennie《The Idol》坎城影展爆負評！「18禁畫面過多」挨轟下流

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀