Jennie「5天飛4國家」忙翻！公開滿檔行程嘆：不知道怎麼活下來的
南韓人氣女團「BLACKPINK」成員Jennie日前出演HBO影集《The Idol》（偶像漩渦），這是她首部進軍好萊塢的美劇作品，也為此在5月登上坎城影展。而Jennie 28日公開在坎城行程幕後的影像紀錄，同時間她也正在進行BLACKPINK世界巡演，影片中她提到自己在5天內飛了4個國家，忙碌多日的她忍不住嘆氣：「不知道我是怎麼活下來的。」
記者賴禹妡/綜合報導
Jennie在28日於個人YouTube頻道上傳坎城影展幕後工作的影像紀錄，她先是錄下了走上坎城紅毯前的準備過程，隔天在接受《The Idol》出演訪談前，她在妝髮時透露自己前一天完全沒吃東西，一邊吃泡麵一邊滿足地說：「太好吃了！」
Jennie在接受訪問前心情相當緊張，不斷對著空氣練習台詞，工作結束後整個人狀態明顯放鬆不少，不但對著窗戶外大叫發洩心情，更不斷稱讚外頭美麗的風景。Jennie指出，她在這4天裡有2天在開演唱會，接著馬上飛來坎城繼續跑行程，「不知道我是怎麼活下來的」，接著她更補充自己在5天內從新加坡飛到法國，再從法國去到澳門，又從澳門來到尼斯，最後Jennie嘆了一口氣提起微笑表示：「現在全部都結束了。」