郭台銘化身郭爸爸！父親節出新書 「寫給年輕人的30則備忘錄」
鴻海集團創辦人郭台銘是否會再度宣布參選總統，備受關注，不過郭台銘已先比照4年前出書，這次選在8月8日父親節將出版新書《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》，郭台銘在書序說，「這三十則備忘錄，無關道德，也無關對錯，年輕朋友們可以視為我的執念，也可以視為我的信仰。毫無疑問地，這些備忘錄貫穿我的一生。」
記者何哲欣／台北報導
郭台銘2019年時出的書名為《從郭董到果凍：相信郭台銘》。這次則改從父親角度，與年輕人暢談人生哲學。郭台銘說，「常在網路、社群軟體裡，看見許多年輕朋友會尊稱╱戲稱我為『乾爹』、『乾爸』、『郭爸爸』，在工作與生活的種種行程裡，年輕人見到我，也常這樣喊我。我面對此稱呼，每次總是有點害羞，但這應該也意味著，我的人生經驗、我的創業精神，應當有那麼一點分量，能夠提供給年輕朋友一點參照與指引。我決定好好把它們寫出來。」
郭台銘說，「這一次，我不藏私，也不說教，書裡的每一則，都是我近五十年實務歷練的經驗集結。它們可能源自於我的家族傳承，或是將哲人智慧內化成自我心法，或是我的個人領悟。不管出自於何處，它們都經過我的反覆實踐。」
《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》由時報出版，書中的3則備忘錄包括「靜心等待正確的時機」、「成敗論英雄的根本是責任心」、「一定要運動」、「隨時要學習新知」、「多培養國際視野」、「一定要孝順」、「不要炒房」等。